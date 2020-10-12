Минцифры отчиталось о подключении школ и больниц к интернету

Почти 22 тысячи социально значимых объектов (СЗО) получили доступ к интернету с января по сентябрь 2020 года, сообщило Минцифры. Подключение школ, больниц, органов власти и других СЗО проводится в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Проведением интернета к СЗО занимаются 16 операторов связи в рамках госконтрактов. С 2019 в России интернетом обеспечены 40 тысяч объектов, в 2021 году планируется подключить еще 28 тысяч.

"Наличие доступа в интернет - это необходимое условие для современной жизни. Мы проводим интернет в школы и другие образовательные учреждения, где он критически важен для работы преподавателей и качественной подготовки учащихся к занятиям", - подчеркнул директор департамента инфраструктурных проектов Минцифры России Игорь Семенихин.

По проекту предусмотрена скорость 100 Мб/с для городских и 50 Мб/с для сельских образовательных организаций соответственно.