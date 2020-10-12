Минфин предложил продлить программу ипотеки под 6,5% на 2021 год

Согласно этой программе, запущенной в апреле как антикризисная мера, бюджет субсидирует ставки по ипотеке на новостройки до уровня не свыше 6,5%. Ряд банков, участвующих в программе, предлагают ставки еще ниже. Изначально условия программы предполагали первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья, однако с начала августа первоначальный взнос понижен до 15%; с конца июня повышены лимиты по сумме кредита в рамках программы с 8 до 12 млн рублей. для новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и с 3 до 6 млн рублей. - в остальных субъектах. Суммарный объем бюджетных средств на субсидирование процентов по ипотечным кредитам в 2020 году составляет 6 млрд рублей.

Программа обеспечила бум ипотеки вопреки коронакризису и оказала мощную поддержку строительной отрасли. Она действует до 1 ноября, в правительстве в последние месяцы шла дискуссия о ее продлении.

"Мы продолжаем консультации с министерством финансов и с Центральным банком, - говорил в интервью "РГ" глава Минстроя Владимир Якушев. - Договоренность была следующая: программа работает до ноября. 1 ноября мы оцениваем, что мы получили, какое количество кредитов выдано, насколько мы простимулировали рынок. И самое главное - какую оценку сами граждане дают этой программе. И после этого на площадке правительства будет дальнейшее обсуждение программы с выработанными предложениями".