Новости

Москалькова поддержала повышение молодежного возраста молодежи до 35 лет 20:19
Россияне увидят противостояние Марса 20:08
Российские сериалы и телешоу попали в престижный международный рейтинг 19:58
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность 19:45
Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге 19:38
Росреестр за неделю обработал более полумиллиона заявлений 19:22
Банк России готовит мобильное приложение для оплаты через СБП 19:07
В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии 18:37
В Госдуме проконтролируют подготовку нормативных актов 18:36
Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе 18:23
Информационные системы не готовы к проведению онлайн-собраний жильцов 17:54
Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте 17:45
Ленинградский вокзал проверили на предмет соблюдения противоковидных мер 17:35
Лавров: Путин обсуждал верификацию механизмов перемирия в Карабахе 17:04
"Спартак" не будет обжаловать решение суда, оштрафовавшего клуб 17:00
Google может остаться без браузера Chrome 16:59
Более 95% объектов ЖКХ в регионах России готовы к работе зимой 16:59
В Москве 5-летний мальчик попал в реанимацию после падения на него шкафа 16:53
Шойгу оценил действия войск на учениях "Кавказ-2020" 16:50
В Кремле заявили о переносе саммита СНГ 16:42
Россия направила в Беларусь на учения стран ОДКБ более 140 военнослужащих 16:41
Обвиняемый в убийстве историк Соколов заявил, что нашел обрез в квартире 16:40
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века 16:33
Совет ЕФСР одобрил Беларуси кредит на 500 млн долларов 16:27
ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 19:20
Рубрика: Общество

Придут к согласию

Минюст предлагает узаконить процедуры примирения в школах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Министерство юстиции РФ подготовило проект закона "Об урегулировании споров с участием посредника (медиации) в РФ". Одна из важных новаций: планируется закрепить в законе так называемую школьную медиацию, когда посредники помогают мирно решить конфликты среди учеников.
Медиатор - специальный посредник - научит школьников решать конфликты с помощью переговоров, а не кулаков. Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда" Медиатор - специальный посредник - научит школьников решать конфликты с помощью переговоров, а не кулаков. Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
Медиатор - специальный посредник - научит школьников решать конфликты с помощью переговоров, а не кулаков. Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"

Например, посредник поможет защитить ребенка от школьной травли. Школьные годы, конечно, всегда прекрасны, когда становятся памятью. Но прежде их надо пережить.

Фото: iStock
Учителя рассказали о новых трендах в воспитании школьников

Трудно там приходится практически всем, правда, по разным причинам. Для "ботаников" школа часто становится адом из-за хулиганов: школьная дедовщина подчас страшнее армейской. Хулиганам же в школе тяжело из-за учебы. Без привычки трудно напрягать голову. Это раздражает, поневоле потом хочется потрясти мелочь из малышни в туалете - в качестве какой-то разрядки. Еще конфликтуют родители с учителями и между собой. В итоге скучать в школе не приходится. Как результат, из нее выходят люди, готовые избить ближнего, скажем, из-за места на парковке. Других способов решить конфликтную ситуацию они не знают, этому в школе раньше не учили.

Поэтому давно говорится о том, что надо развивать сеть служб школьной медиации. В проекте особо подчеркивается, что медиатор - это незаинтересованное лицо, которое помогает сторонам найти решение конфликта. То есть его окончательная миссия сделать так, чтобы все в итоге остались довольны. Или, как минимум, перестали ругаться и злиться.

Проект предполагает, что работать в школах смогут только медиаторы, включенные в специальный реестр. А к самим медиаторам предъявляются серьезные требования. В том числе: возраст не менее 30 лет, высшее образование и специализированная подготовка.

Многие считают, что, если хулиган регулярно цепляется к отличнику или какому-нибудь младшекласснику, тому ничего поделать нельзя, пока кулаки не наросли. Или хулиган сам не покинет школу. Однако проблема еще и в том, что школьные жертвы часто не знают, как правильно выбрать модель поведения в данной ситуации. В конце концов хулиганы цепляются не к каждому отличнику и не к каждому младшекласснику. Найти причины и подсказать правильное поведение способна медиация.

Свой отзыв на законопроект направила Федеральная палата адвокатов. Многие предложения поддержаны. Однако в Федеральной палате адвокатов не согласились с тем, что проект предусматривает запрет адвокатам и нотариусам заниматься медиацией.

Фото: iStock
В России разрабатывается аналог TikTok для школьников

Как говорится в документе, направленном палатой в минюст, в течение последних 10 лет именно представители адвокатского сообщества являются востребованными медиаторами. Причем, запрос идет в том числе и со стороны судей.

"Судьи, рассматривающие гражданские или арбитражные споры, в большинстве случаев предпочитают, чтобы процедура медиации проводилась именно медиаторами-адвокатами, хорошо знающими процессуальное законодательство и способными облечь итоговое медиационное соглашение в юридически правильную форму", - утверждает ФПА в своей в правовой позиции.

В целом, полагают в адвокатуре, нужны экономические стимулы для развития медиации.

Общество Семья и дети Правительство Минюст

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Лавров: Затягивать возобновление переговоров по Карабаху нельзя
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки
ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19