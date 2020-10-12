Министерство юстиции РФ подготовило проект закона "Об урегулировании споров с участием посредника (медиации) в РФ". Одна из важных новаций: планируется закрепить в законе так называемую школьную медиацию, когда посредники помогают мирно решить конфликты среди учеников.

Например, посредник поможет защитить ребенка от школьной травли. Школьные годы, конечно, всегда прекрасны, когда становятся памятью. Но прежде их надо пережить.

Трудно там приходится практически всем, правда, по разным причинам. Для "ботаников" школа часто становится адом из-за хулиганов: школьная дедовщина подчас страшнее армейской. Хулиганам же в школе тяжело из-за учебы. Без привычки трудно напрягать голову. Это раздражает, поневоле потом хочется потрясти мелочь из малышни в туалете - в качестве какой-то разрядки. Еще конфликтуют родители с учителями и между собой. В итоге скучать в школе не приходится. Как результат, из нее выходят люди, готовые избить ближнего, скажем, из-за места на парковке. Других способов решить конфликтную ситуацию они не знают, этому в школе раньше не учили.

Поэтому давно говорится о том, что надо развивать сеть служб школьной медиации. В проекте особо подчеркивается, что медиатор - это незаинтересованное лицо, которое помогает сторонам найти решение конфликта. То есть его окончательная миссия сделать так, чтобы все в итоге остались довольны. Или, как минимум, перестали ругаться и злиться.

Проект предполагает, что работать в школах смогут только медиаторы, включенные в специальный реестр. А к самим медиаторам предъявляются серьезные требования. В том числе: возраст не менее 30 лет, высшее образование и специализированная подготовка.

Многие считают, что, если хулиган регулярно цепляется к отличнику или какому-нибудь младшекласснику, тому ничего поделать нельзя, пока кулаки не наросли. Или хулиган сам не покинет школу. Однако проблема еще и в том, что школьные жертвы часто не знают, как правильно выбрать модель поведения в данной ситуации. В конце концов хулиганы цепляются не к каждому отличнику и не к каждому младшекласснику. Найти причины и подсказать правильное поведение способна медиация.

Свой отзыв на законопроект направила Федеральная палата адвокатов. Многие предложения поддержаны. Однако в Федеральной палате адвокатов не согласились с тем, что проект предусматривает запрет адвокатам и нотариусам заниматься медиацией.

Как говорится в документе, направленном палатой в минюст, в течение последних 10 лет именно представители адвокатского сообщества являются востребованными медиаторами. Причем, запрос идет в том числе и со стороны судей.

"Судьи, рассматривающие гражданские или арбитражные споры, в большинстве случаев предпочитают, чтобы процедура медиации проводилась именно медиаторами-адвокатами, хорошо знающими процессуальное законодательство и способными облечь итоговое медиационное соглашение в юридически правильную форму", - утверждает ФПА в своей в правовой позиции.

В целом, полагают в адвокатуре, нужны экономические стимулы для развития медиации.