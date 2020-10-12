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12.10.2020 20:53
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 1 315 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов
Количество военнослужащих армии и флота, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 12 394. Эти данные на вечер 12 октября опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Ведомство сообщило, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 26 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, 44 333 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Фото: iStock
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Однако в Минобороны РФ фиксируют рост заболевших коранавирусом. На сегодняшний день 1 315 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это несколько больше, чем было в предыдущие дни. 918 пациентов лежат в военных госпиталях. Трое изолированы по месту службы. Десять находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 384 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - четверо. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у десяти пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 7 тысячам 898 заболевшим, 1 573 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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