Минтранс: В финансировании комплексного плана увеличена доля внебюджетных средств

В результате переформатирования нацпроекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" общее финансирование снизилось с 5,4 до 3,8 трлн рублей, при этом доля внебюджетного финансирования выросла с 55 до 68%, сообщили в Минтрансе.

Общее снижение бюджета КПМИ вызвано переносом автодорог в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги", а также секвестром финансирования федеральных проектов на 2021-2023 годы, пояснил первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

В частности, автодорожная часть федеральных проектов "Коммуникации между центрами экономического роста" и "Морские порты России" перенесена в национальный проект "Безопасные и качественные автодороги". Федеральные проекты "Коммуникации между центрами экономического роста", "Внутренние водные пути" и "Транспортно-логистические центры" из плана исключены, эти мероприятия будут реализованы в рамках госпрограммы.

В целом финансирование обновленной структуры Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период 2021-2030 годы составит около 6,6 трлн рублей. В том числе в период 2021-2023 гг. за счет средств федерального бюджета - 808 млрд рублей.

Произошли и другие структурные изменения. Федеральный проект "Железнодорожный транспорт и транзит" разделен на три проекта: "Развитие Восточного полигона железных дорог", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна" и "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна". Из федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" выделен отдельный федеральный проект - "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла".

Кроме того, в рамках изменения национального проекта уменьшилось общее количество целевых показателей до 45.

Минтрансом России готовятся предложения по программе развития глубоководной системы внутренних водных путей, на основании которых будет принято решение о статусе реализации данной программы.

В рамках КПМИ предполагается строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Это трасса М-12 Москва - Казань, включая участок обхода Балашиха-Ногинск, и строительство обхода города Тольятти. Полностью коридор планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Федеральным проектом "Развитие морских портов" планируется строительство 51 объекта, которые должны обеспечить развитие транзитного потенциала страны, повысить объем экспорта углеводородного сырья и продукции АПК, отметили в Минтрансе. Для повышения ответственности инвесторов за невыполнение своих обязательств Минтранс разработал законопроект, предусматривающей необходимость заключения обязывающих соглашений о соблюдении графика и объема инвестиций, а также ответственность за неисполнение.

В рамках федпроекта "Развитие Северного морского пути" планируется строительство и модернизация 27 объектов. Федеральным проектом "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла" запланировано создание 129 объектов.

Реализация федерального проекта "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна" позволит повысить транспортную доступность и увеличить скорость доставки грузов в морские порты Черноморского побережья. Кроме того, в рамках этого проекта планируется сформировать пассажирский коридор "Центр - Юг". После проведения работ только на участке Москва - Горячий ключ усредненное время движения пассажирского транспорта сократится к 2028 году с 32 до 18 часов, а в Симферополь до 20 часов.

Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог" предусматривает ввод более 500 объектов в период до 2024 года. В рамках федерального проекта "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" по итогам 2027 года планируется завершить строительства магистрали Санкт-Петербург - Москва протяженностью 630 километров.

Проектом паспорта обновленного федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" предусмотрена до 2030 года реализация реконструкции или строительства 117 объектов аэропортовой инфраструктуры.