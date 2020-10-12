Новости

Резиденты свободного порта создали 211 предприятий в ДФО за пять лет 15:37
На петушиных боях в Узбекистане задержаны более 120 человек 15:30
Более 230 вокзалов оснастили системами удаленного управления 15:28
Новые серии "Ну, погоди!" покажут в Сочи на Новый год 15:28
Аргентинец Маркос Рохо может вернуться в "Спартак" 15:22
В Афинах попытались напасть на Михаила Саакашвили 15:15
На 65 километре трассы М-1 закрыли разворотную петлю 15:07
Полиция Красноярска проверит видео с бодибилдером, толкающим девушку 15:01
МИД РФ: Москва выдворяет двух сотрудников посольства Болгарии 14:58
На Камчатке женщина наняла киллера для убийства подруги 14:41
Число госпитализаций с пневмонией в Подмосковье выросло на 40% 14:41
Минтруд: К бедным в РФ относятся 13,5% населения 14:28
В Пермском крае мужчина осужден за драку с полицейским 14:26
Минтруд: Пик роста безработных в России пришелся на сентябрь 14:18
Кабмин выделил более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов 14:17
Российский сериал "Эпидемия" вышел на 4-е место по просмотрам на Netflix 14:06
Правительство опровергло информацию о переводе сотрудников на удаленку 14:04
Песков назвал условие поставок на Украину вакцины от коронавируса 13:59
Японские ученые выяснили, сколько живет коронавирус на коже человека 13:52
В Ростове из-за ЧП с отрубленным пальцем предложили ограничить квесты 13:49
В петербургской ОЭЗ начнут выпускать тест-системы на антитела к COVID-19 13:48
Магазин Adidas в Москве оштрафовали за несоблюдение мер профилактики ковида 13:46
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби вакцину от коронавируса 13:37
Гинцбург: Всех участников испытаний вакцины "Спутник V" привьют к концу января 13:33
Матвиенко: Женщины должны активнее участвовать в урегулировании конфликтов 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 14:28
Рубрика: Власть

Минтруд: К бедным в РФ относятся 13,5% населения

Текст: Татьяна Замахина

Почти 20 млн человек или 13,5% населения в России являются бедными, заявил глава Минтруда Антон Котяков на встрече депутатов фракции "Единая Россия". Он рассказал о комплексе мер, которые предпринимаются для борьбы с бедностью.

Минтруд: Пик роста безработных в России пришелся на сентябрь

"На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, почти 20 млн человек", - заявил министр, отвечая на вопросы депутатов.

С этой проблемой связано положение дел с безработицей. "На сегодняшний день ситуация на рынке труда у нас остается достаточно сложной, - констатировал министр. - Общее количество безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек".

Меры от государства носят комплексный характер, подчеркнул Котяков. Они начинаются с точечной поддержки отдельных категорий и заканчиваются глобальными мероприятиями по восстановлению экономики. По линии конкретно Минтруда - тоже широкий спектр мер. Котяков в связи с этим напомнил о расширении программы маткапитала, программах по поддержке семей с детьми разного возраста, о поддержке безработных и социальном контракте (эта программа, по его словам, в следующем году станет массовой благодаря софинансированию из федерального центра).

Власть Работа власти Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Партии "Единая Россия" Рынок труда

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Лавров: Договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП