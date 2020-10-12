Минтруд: К бедным в РФ относятся 13,5% населения

Почти 20 млн человек или 13,5% населения в России являются бедными, заявил глава Минтруда Антон Котяков на встрече депутатов фракции "Единая Россия". Он рассказал о комплексе мер, которые предпринимаются для борьбы с бедностью.

"На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, почти 20 млн человек", - заявил министр, отвечая на вопросы депутатов.

С этой проблемой связано положение дел с безработицей. "На сегодняшний день ситуация на рынке труда у нас остается достаточно сложной, - констатировал министр. - Общее количество безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек".

Меры от государства носят комплексный характер, подчеркнул Котяков. Они начинаются с точечной поддержки отдельных категорий и заканчиваются глобальными мероприятиями по восстановлению экономики. По линии конкретно Минтруда - тоже широкий спектр мер. Котяков в связи с этим напомнил о расширении программы маткапитала, программах по поддержке семей с детьми разного возраста, о поддержке безработных и социальном контракте (эта программа, по его словам, в следующем году станет массовой благодаря софинансированию из федерального центра).