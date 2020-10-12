Минтруд: Пик роста безработных в России пришелся на сентябрь

Пик роста числа зарегистрированных безработных в России пришелся на сентябрь, в дальнейшем прогнозируется снижение их числа, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Как отметил Котяков, ситуация на рынке труда стабилизируется, передает РИА Новости.

Министр также отметил, что за период пандемии доля граждан, которые получили возможность обратиться в центры занятости за мерами поддержки, увеличилась 20% до 80%.

По данным Минтруда, с марта число безработных в России выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, а уровень безработицы увеличился до 6,4%​​​.