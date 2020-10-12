Минтруд предложил новый способ поиска вакансий

Новости

Москалькова поддержала повышение молодежного возраста молодежи до 35 лет 20:19
Россияне увидят противостояние Марса 20:08
Российские сериалы и телешоу попали в престижный международный рейтинг 19:58
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность 19:45
Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге 19:38
Росреестр за неделю обработал более полумиллиона заявлений 19:22
Банк России готовит мобильное приложение для оплаты через СБП 19:07
В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии 18:37
В Госдуме проконтролируют подготовку нормативных актов 18:36
Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе 18:23
Информационные системы не готовы к проведению онлайн-собраний жильцов 17:54
Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте 17:45
Ленинградский вокзал проверили на предмет соблюдения противоковидных мер 17:35
Лавров: Путин обсуждал верификацию механизмов перемирия в Карабахе 17:04
"Спартак" не будет обжаловать решение суда, оштрафовавшего клуб 17:00
Google может остаться без браузера Chrome 16:59
Более 95% объектов ЖКХ в регионах России готовы к работе зимой 16:59
В Москве 5-летний мальчик попал в реанимацию после падения на него шкафа 16:53
Шойгу оценил действия войск на учениях "Кавказ-2020" 16:50
В Кремле заявили о переносе саммита СНГ 16:42
Россия направила в Беларусь на учения стран ОДКБ более 140 военнослужащих 16:41
Обвиняемый в убийстве историк Соколов заявил, что нашел обрез в квартире 16:40
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века 16:33
Совет ЕФСР одобрил Беларуси кредит на 500 млн долларов 16:27
ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 19:02
Рубрика: Экономика

Все в рабочих руках

Минтруд предложил новый способ поиска вакансий
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
В Минтруде предлагают создать единую цифровую платформу для работников и работодателей, куда бы стекались все предложения по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке кадров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект соответствующего федерального закона уже разработан (есть у "РГ"), он проходит обсуждение в Российской трехсторонней комиссии. По оценке минтруда, с марта число безработных выросло на 1,3 млн. Сейчас, по словам главы минтруда Антона Котякова, в России 4,8 млн безработных. Ситуация стабилизировалась, и в дальнейшем ведомство не ожидает роста безработицы.

В Москве "упал" сервис для удаленки

Как говорит профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина, речь о расширении функционала общероссийской базы вакансий "Работа в России". "Теперь с ней будут взаимодействовать и образовательные организации (предоставляющие образовательные услуги с целью трудоустройства)", - добавляет Локтюхина. Внедрение цифровой платформы важно для сокращения дисбаланса в спросе и предложении на рынке труда, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" Фарида Мирзабалаева. "Бюджетные места должны быть актуальны и востребованы на рынке труда. Было бы логично, если бы они частично финансировались работодателями. Вся информация могла бы быть аккумулирована на цифровой платформе" , - считает она.

Экономика Работа Правительство Минтруд

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Лавров: Затягивать возобновление переговоров по Карабаху нельзя
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки
ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
В России предлагают ввести социальный налоговый вычет
Кешбэк за поездки по России можно получить с 15 октября