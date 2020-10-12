Минтруд предложил новый способ поиска вакансий

В Минтруде предлагают создать единую цифровую платформу для работников и работодателей, куда бы стекались все предложения по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке кадров.

Проект соответствующего федерального закона уже разработан (есть у "РГ"), он проходит обсуждение в Российской трехсторонней комиссии. По оценке минтруда, с марта число безработных выросло на 1,3 млн. Сейчас, по словам главы минтруда Антона Котякова, в России 4,8 млн безработных. Ситуация стабилизировалась, и в дальнейшем ведомство не ожидает роста безработицы.

Как говорит профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина, речь о расширении функционала общероссийской базы вакансий "Работа в России". "Теперь с ней будут взаимодействовать и образовательные организации (предоставляющие образовательные услуги с целью трудоустройства)", - добавляет Локтюхина. Внедрение цифровой платформы важно для сокращения дисбаланса в спросе и предложении на рынке труда, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" Фарида Мирзабалаева. "Бюджетные места должны быть актуальны и востребованы на рынке труда. Было бы логично, если бы они частично финансировались работодателями. Вся информация могла бы быть аккумулирована на цифровой платформе" , - считает она.