Мишустин пообещал вдвое снизить размер НДС на электронные и аудиокниги

Правительство вдвое снизит налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги.

"Распространим льготную ставку 10 процентов на книги по образованию, науке, культуре, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. - Это позволит уменьшить их стоимость, сделать более доступными для покупателей и в целом поддержать отрасль".

Россия всегда по праву считалась одной из самых читающих стран, подчеркнул глава кабмина, пообещав и дальше поддерживать интерес к чтению, в том числе с учетом новых форматов, которые люди считают более удобными и все чаще выбирают именно их.