На 65 километре трассы М-1 закрыли разворотную петлю

Схема движения на 65 километре трассы М-1 "Беларусь" изменится с 13 октября в связи с закрытием разворотной петли в рамках реконструкции, сообщили в госкомпании "Автодор".

"Демонтирована разворотная петля, по которой автомобилисты ранее совершали разворот. Теперь проехать в сторону Москвы или Наро-Фоминска можно будет через съезды, организованные рядом", - отметили в госкомпании.

Автомобилистов при этом попросили соблюдать требования временных дорожных знаков, поскольку на этом участке трассы проезжая часть сужена, но сохраняется четыре полосы для движения. Скоростной режим ограничен 50 километрами в час.

К концу этого года планируется завершить работы на основном ходу М-1 с 46 по 55 километр. На участке до 66 километра новая постоянная схема движения откроется в декабре 2021 года после завершения реконструкции, уточнили в "Автодоре".

М-1 будет расширена с 45 до 83 километра, число полос увеличится с 4 до 10, в том числе за счет строительства альтернативных полос.