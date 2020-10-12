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12.10.2020 19:16
Рубрика: Общество

Наш супергерой - "Человек-наук"!

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+: лекции нобелевских лауреатов, научные шоу, квизы и квесты
Текст: Ксения Колесникова
Фото: Константин Завражин
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Какие суперспособности есть у ученых-химиков? Когда смартфоны получат доступ к мозгу человека? И почему мы так боимся восстания роботов? На Всероссийском фестивале NAUKA 0+ для школьников, студентов и всех, кто влюблен в науку, открылись самые яркие научные "активности". Это лекции нобелевских лауреатов, виртуальные лабораторные и научные шоу, интерактивные выставки, телемосты с CERN и МКС, научные бои Science Slam, квизы и квесты... Все доступно бесплатно и в два клика. Главной темой фестиваля в этом году стала "Физика будущего". А хедлайнером выступил американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку.

- Микросхемы становятся все меньше. И скоро мы уже не сможем увидеть компьютеры, - уверен ученый. - К примеру, интернет скоро будет помещаться на контактной линзе для глаз. И достаточно будет моргнуть, чтобы подключиться к Сети. Мы будем жить в мире дополненной и виртуальной реальности. Смартфон получит доступ к нашему сознанию, а наш мозг будет подключен к 3D-принтеру.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии

Фантастика или перспектива ближайших десятилетий? Митио Каку уверен: все это станет реальностью - уже сейчас при помощи МРТ ученые могут извлекать образы из живого мозга. Осталось только эту технологию усовершенствовать. Его онлайн-лекция набрала уже тысячи просмотров.

Фестиваль науки, который родился в МГУ 15 лет назад, проходит в этом году в смешанном формате онлайн и офлайн в 80 городах России. Главные новинки года - виртуальный лабораториум и гипермузей науки. Почему "гипер"? У каждой науки в нем - свое виртуальное пространство, где можно легко перемещаться с помощью гиперссылок. Надеваешь VR-очки или просто открываешь браузер, кликаешь - и попадаешь в царство физики. Вокруг кружат огромные электроны, протоны и нейтроны. Тут же короткий видеоролик, где ученый МГУ за пару минут расскажет про строение атома. Еще два клика - и поднимаешься на виртуальный уровень выше - к ядерным реакциям. А еще можно рассмотреть в подробностях биомолекулы, поучаствовать в интерактиве: провести лабораторную по ядерной физике, поставить эксперимент с диффузией газа, самостоятельно сравнить силу гравитации на Луне, Земле и Марсе, найти и изучить древние наскальные рисунки и даже создать гравитационную волну. В общем, вау-эффект и полное погружение обеспечены.

NAUKA 0+ стал по-настоящему трендовым и подключился к самой популярной у школьников платформе - TikTok. В формате коротких видео для ребят проходят научные челленджи, квесты, интерактив. И здесь же на виртуальную арену выходит новый супергерой - "Человек-наук", для которого нет ничего невозможного. Открыть новый источник альтернативной энергии? Создать новое "геномное" лекарство? Раскрыть секреты древних людей? О своей работе рассказывают молодые ученые и собирают сотни тысяч "лайков".

- Регенеративная медицина - это попытка выращивания поврежденных или утраченных тканей и органов человека с помощью самых современных клеточных технологий, - рассказала в TikTok завлабораторией репарации и регенерации тканей Института регенеративной медицины МНОЦ МГУ Анастасия Ефименко. - Очень надеюсь, что результаты наших научных исследований помогут продлить активную жизнь человека.

Надеваешь VR-очки или просто открываешь браузер, кликаешь - вау-эффект и полное погружение обеспечены 

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Регистрация - на сайте фестиваля. Коронавирус внес свои коррективы, хотя в разных городах проходит и офлайн-программа. К примеру, в сочинском "Сириусе" дети уже могли посмотреть химические и физические шоу, поучаствовать в мастер-классах по робототехнике и даже сборке кубика Рубика на скорость.

А уже в ближайшие выходные лекторий Российского научного фонда "Физика, о которой недавно мы только мечтали" будет транслироваться из Зарядья. Школьники и студенты смогут узнать больше о квантовых компьютерах, искусственном интеллекте, большом адронном коллайдере.

Справка "РГ"

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ - один из самых масштабных в мире социальных проектов в области популяризации науки. Программа включает более 10 тысяч уникальных мероприятий в 80 регионах России. "Российская газета" - партнер фестиваля.

Общество Образование РГ-Фото

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