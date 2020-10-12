На петушиных боях в Узбекистане задержаны более 120 человек

В Узбекистане задержали свыше 120 человек за нарушение карантина, введенного в связи с коронавирусом. Как проинформировали в МВД республики, они присутствовали на петушиных боях, организованных на одной из ферм в Ташкентской области.

Как подчеркнули в министерстве, азартные состязания проводились с нарушением установленных норм. Чтобы посмотреть на петушиные бои, собралось большое количество людей, а принесенные на ферму продукты питания абсолютно не соответствовали санитарным нормам.

В итоге спецгруппа задержала 124 участника мероприятия по факту грубого нарушения правил борьбы с эпидемиями, прописанных в Кодексе об административной ответственности. Петухи, привезенные для участия в боях, были изъяты в качестве вещественных доказательств.