Власть
12.10.2020 10:11
Текст: Тимофей Борисов

На полигоне в Беларуси начались учения стран ОДКБ

На полигоне Лосвидо в Витебской области Беларуси начались совместные командно-штабные учения миротворческих сил стран-участниц ОДКБ "Нерушимое братство-2020".

Фото: БЕЛТА
Корреспондент "СОЮЗа" рассказал об учениях "Славянское братство-2020"

Это плановые учения, но в этом году они проходят в усеченном составе. Из-за обострения обстановки в Карабахе в Беларусь не прибыли военные Армении.

Поэтому в этом году в учениях задействованы военные из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Общая численность участников составит свыше 700 человек. В их распоряжении 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Учения миротворцев ОДКБ "Нерушимое братство" проводятся ежегодно с 2012 года в разных странах членов ОДКБ. В этом году они продлятся до 16 октября.

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