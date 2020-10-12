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12.10.2020 22:12
Рубрика: В мире

На Украине завели очередное дело против Порошенко

Текст: Юрий Когалов

На Украине завели новое уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщил политик и юрист Андрей Портнов, который ранее являлся заместителем главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

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По его словам, новое дело связано с регистрацией Порошенко офшорной компании. "Пребывая в должности президента Украины, в августе 2014 года он зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко. Регистрация данной компании скрывалась Порошенко и не была отражена в декларации о доходах и финансовых обязательствах. Сама компания была создана для дальнейшего осуществления противоправной деятельности, в частности, уклонения от уплаты и легализации доходов, полученных преступным путем", - процитировал Портнов на своей странице в Facebook данные из реестра досудебных расследований офиса генерального прокурора.

Юрист отметил, что при нынешнем прокуроре фигуранту этого дела "ничего не будет", но нужно продолжать эту работу на будущее. Портнов полагает, что рано или поздно Порошенко и его подельники будут наказаны.

Стоит отметить, что против Порошенко на Украине было заведено уже свыше десятка дел по обвинениям в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, подделке документов, легализации преступных доходов, неуплате налогов, хищениях, попытке узурпации судебной власти (вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей).

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