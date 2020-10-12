Надаль в 13-й раз стал чемпионом "Ролан Гаррос"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл главный трофей на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". В финальном матче вторая ракетка мира Надаль обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича - 6:0, 6:2, 7:5.

По ходу этого турнира Рафа не отдал соперникам ни одного сета. А довольно быстрая победа над Джоковичем стала для испанца 100-м выигранным матчем на French Open.

Но гораздо более значимая цифра - это 20-й чемпионский титул на турнирах "Большого шлема". Таким образом Надаль повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера.

- Я всегда очень уважал моего друга Рафу как человека и как чемпиона. Он мой величайший соперник на протяжении многих лет. Я верю в то, что все это время мы заставляли друг друга прогрессировать, - написал Федерер на своей странице в "Инстаграме". - Поэтому для меня большая честь поздравить его с 20-й победой на турнире "Большого шлема". Особенно потрясает тот факт, что он выиграл "Ролан Гаррос" - и это просто невероятно - в 13-й раз, что является одним из величайших достижений в спорте. Также поздравляю его команду, потому что никто не может сделать это в одиночку. Надеюсь, что этот 20-й титул - еще один шаг на пути к другим успехами для нас обоих. Молодец, Рафа. Ты это заслужил.

Между тем женский турнир на "Ролан Гаррос" выиграла отнюдь не фаворитка соревнований, а темная лошадка - 19-летняя Ига Свентек из Польши.

В финале она взяла верх над чемпионкой Australian Open-2020 американкой Софией Кенин (6:4, 6:1). Для Свентек этот титул стал первым в карьере. Но, пожалуй, тоже заслуженным. Ведь по ходу соревнований именно она выбила из сетки первую сеяную румынку Симону Халеп.