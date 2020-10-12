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Рубрика: Общество

Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах

Текст: Константин Волков
Австралийские ученые провели исследования, выясняя, как долго коронавирус может оставаться жизнеспособным на различных поверхностях. Работа под названием "Влияние температуры на стойкость SARS-CoV-2 на часто встречающихся поверхностях" опубликована в "Журнале вирусологии".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как поясняют авторы исследования, они измеряли "выживаемость SARS-CoV-2 на нескольких распространенных типах поверхностей. Все эксперименты проводились в темноте, чтобы исключить воздействие ультрафиолетового излучения. Засеянные поверхности инкубировали при 20, 30 и 40 градусах Цельсия и отбирали пробы в различные моменты времени".

Фото: iStock
Названа главная ошибка в обработке поверхностей от вирусов

Для опытов были отобраны банкноты из полимера, бумажные банкноты, матовая нержавеющая сталь, стекло, винил, а также хлопчатобумажная ткань. Эксперименты проводились при средней относительной влажности 50 процентов.

Выяснилось, что при 20 градусах Цельсия коронавирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях, таких как стекло, нержавеющая сталь, винил, полимерные банкноты до 28 дней. На хлопчатобумажной ткани вирус жил 5,5 дня до того, как утратил жизнеспособность на 90 процентов, на бумажных банкнотах - 9 дней.

При 30 градусах Цельсия коронавирус прожил 7 дней на невпитывающих поверхностях, 3 дня на хлопке и виниле, 5 дней на бумажных банкнотах.

При 40 градусах Цельсия вирус потерял 99 процентов жизнеспособности на всех поверхностях менее чем за сутки.

Ученые подчеркивают, что очень важной является информация касательно живучести вируса на стекле и виниле - и то и другое используется в смартфонах, а также люди сталкиваются с этой угрозой при использовании банкоматов, касс самообслуживания, экранов для регистрации в аэропортах, на интерактивных справочных табло.

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