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Названы богатейшие русскоязычные блогеры в TikTok

Текст:   Иван Черноусов
12.10.2020,  
16:11
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Forbes составил рейтинг богатейших русскоязычных TikTok-блогеров. Самым богатым стал 22-летний Рахим Абрамов из Узбекистана, его состояние оценивается в 10,47 млн рублей, а на страницу подписаны 9,5 млн человек.

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На втором месте располагается 21-летняя уроженка Таджикистана Дина Саева с 4,93 млн руб. У нее 16,4 млн подписчиков. "Бронза" досталась 23-летнему Алексею Савко из Беларуси (у него 6,5 млн подписчиков, а доход составляет 4,81 млн руб.).

Кроме того, в рейтинг вошли вошли Юлия Гаврилина, Валя Карнавал и Даня Милохин. При подсчетах учитывался объем выплат блогером от рекламодателей и музыкальных лейблов в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020.

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