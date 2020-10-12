Служба финансового уполномоченного намерена добиться четких и ясных правил страхования смартфонов. Цель - защитить людей от ловушек страховых компаний. Ведомство проанализировало жалобы граждан и выявило хитрости, мешающие владельцам испорченных гаджетов получать страховку.

Телефон сегодня, пожалуй, самый близкий спутник человека. Хоть это и неправильно, но подчас, телефон кому-то ближе любого живого существа вокруг. Поэтому страховые компании стали активно предлагать полисы на случай, если с электронным другом случится беда. Как рассказали в одной из крупных страховых компаний, проанализировавшей рынок, каждый шестой застрахованный смартфон стоит от 12 до 14 тысяч рублей.

Каждый седьмой - от 9 до 12 тысяч. Третье место по популярности в страховых рейтингах занимают телефоны ценой от 14 до 17 тысяч рублей.

Порой ремонт мобильного телефона сравним со стоимостью новой трубки той же модели. Однако в старом телефоне могут остаться контакты и другая важная информация. Поэтому логика в действиях людей, страхующих свои телефоны, есть. Увы, у компаний имеется масса сравнительно честных способов оставить человека в беде без выплаты.

Например, договор страхования часто предусматривает при поломках смартфона так называемую безусловную франшизу: фиксированную стоимость убытка, которую не выплачивает страховщик. Если говорить просто, это обязательная сумма, которую должен потратить на ремонт телефона сам гражданин.

"Допустим, страховая сумма в договоре страхования смартфона составляет 50 тысяч рублей, а безусловная франшиза - 5 тысяч рублей. При наступлении страхового случая, если убыток не будет превышать 5 тысяч рублей, страховая компания не должна выплачивать деньги потребителю, - поясняют в службе финансового омбудсмена. - Если же убыток, например, 7 тысяч рублей, то страховая компания обязана выплатить потребителю 2 тысячи рублей, остальное ложится на плечи потребителя, поскольку так предусмотрено договором".

Часто страховые компании устанавливают в договоре минимальную сумму, которую на ремонт телефона должен потратить сам владелец. Она немалая

Видимо, для многих клиентов термин "безусловная франшиза" оказывается достаточно сложным для понимания. Они не вникают в суть, а потом выясняется, что ремонт фактически должны оплатить сами, а страховая компания только немного добавит. Как рассказывают в службе финансового омбудсмена, заметная часть споров связана именно с этим.

Как напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, функции финансового омбудсмена - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями в тех случаях, когда претензии возникли у потребителя.

Если банк или страховая компания недовольны гражданином, они должны идти в суд. Если же инициатор спора сам гражданин, то он может обратиться в службу финансового омбудсмена. Решения финансового уполномоченного обязательны к исполнению. Но служба финансового уполномоченного нередко вынуждена отказывать гражданам, так как формально страховая компания все сделала правильно, просто клиентам надо было вникать в то, что написано мелким почерком.

Довольно часто компании отказывают в выплате, так как конкретное происшествие не признается страховым случаем. Например, внутренняя поломка без внешних повреждений либо механическое повреждение телефона совершеннолетним членом семьи клиента.

Отказы в выплате страховки, которые являются, по мнению финансового уполномоченного обоснованными, связаны и с тем, что потребитель не предоставил документы, подтверждающие наступление страхового случая. Перечень таких документов установлен договором страхования или правилами страхования.

"Потребителям необходимо предельно внимательно читать условия страхования, требовать разъяснений у менеджеров, если возникают какие-то вопросы при оформлении договора", - подчеркивает финансовый уполномоченный Светлана Никитина.

Она рекомендует в первую очередь обращать внимание на перечень исключений из страхового покрытия: какие конкретно события не признаются страховым случаем, в каких случаях компания вправе отказать в выплате страховки.

"Перечень может быть настолько широким, что рассчитывать на какую-либо выплату вряд ли возможно, а если случай и признается страховым, то нередко выплата осуществляется в минимальном размере, поскольку в течение первого года эксплуатации смартфона страховая сумма может уменьшаться до 70 процентов от стоимости телефона, - рассказывает Светлана Никитина. - Такое "страхование без убытков", на наш взгляд, является недобросовестными практиками. Совершенствование правил страхования для исключения подобных рисков потребителей, формирование четких и понятных правил страхования - задача, которая стоит перед службой финансового уполномоченного не только по данному виду страхования. Конечно, эту работу мы будем проводить совместно с Банком России и Всероссийским союзом страховщиков".