Названы ускоряющие старение организма продукты

Одними из самых нежелательных в рационе являются продукты, содержащие сахар. Такая еда провоцирует образование морщин и потерю упругости кожи.

Вторая группа продуктов, которые стоит ограничить, включает пищу с трансжирами. Это всевозможный фастфуд, жареные продукты - их употребление связано с высоким уровнем холестерина и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается особенный вред жареного картофеля, частое употребление которого приводит к повреждению клеток кожи, передает РИА Новости со ссылкой на издание Sabah.

Авторы материала также порекомендовали не увлекаться кофе, переработанными продуктами (в том числе, сосисками и любой колбасой), шашлыками и пряной пищей.