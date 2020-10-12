"Нобеля" по экономике присудили за аукционы

Они получили престижную премию за совершенствование теории аукционов и создание новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастот.

Нобелевская премия по экономике в память Альфреда Нобеля учреждена шведским Риксбанком в 1969 году. Объявление этой премии по традиции закрывает "нобелевскую неделю".

Мнение

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН:

Чтобы получить Нобелевку по экономике, вам лучше работать в США. Так сделали 17 из 20 лауреатов премии 2010 - 2019 годов. 6 из них - в Массачусетском технологическом институте (США). Отметились и Стэнфорд, Гарвард, Йель, Принстон, Университет Чикаго, Лондонская школа экономики - всё, как полагается. Очень юным быть не полагается. Возраст - от 47 до 89 лет. Так что у вас есть еще время для разгона. В 80% премий вы должны создать модель. Что с ней будет дальше - большой вопрос. Но быть математиком в экономике - счастье. Все с ума сошли по моделям, самым разным, кусочным, не сводимым, пытающимся что-то описать. Сферический конь в вакууме - и пытливый практик старается понять, к чему бы это приложить.

Экономика разбилась на куски, то покрупнее, то совсем мелкие, и их часто не сложить друг с другом. Вот "Нобель" за поведенческую экономику - за хитрости, как сделать людей чуть счастливее (2017). А вот за то, что в макроэкономическое моделирование встроено влияние изменений климата (2018). Наконец, вы можете получить Нобелевскую премию, если предложите и смоделируете, как проводить эксперименты на группах людей, чтобы найти лучшие экономические решения (2019). Мы давно это называем "пилотный проект". В любом случае вы должны свободно говорить и публиковаться на английском. Это - лингва франка современной экономики. Иначе вы - в провинции.

Что ж, в этом году чуда не произошло. Нобелевскую премию получили Пол Милгром (72 года) и Роберт Уилсон (83 года). Оба - американцы, из Стэнфорда. За что? За вклад в "теорию аукционов". Это - один из разделов теории игр, которую с удовольствием накладывают на современную экономику. За новые "форматы аукционов". Модели, статистика? Да, конечно. Наша жизнь - это игры, в которые играют люди. Всё имеет свою цену. И мы все участвуем в аукционах, зримых или незримых. Полезно? Да, конечно. Насколько значимо для тех, кто жаждет выбраться из бедности, спасти народы, страны от нищеты, от отставания в технологиях? Неизвестно. История покажет. История оценит, каков был вес "Нобелевки" в 2020 году - шоковом, падающем, кризисном для экономик всего мира.