"Нобеля" по экономике присудили за аукционы

Они получили престижную премию за совершенствование теории аукционов и создание новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастот.
Нобелевская премия по экономике в память Альфреда Нобеля учреждена шведским Риксбанком в 1969 году. Объявление этой премии по традиции закрывает "нобелевскую неделю".
Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН:
Чтобы получить Нобелевку по экономике, вам лучше работать в США. Так сделали 17 из 20 лауреатов премии 2010 - 2019 годов. 6 из них - в Массачусетском технологическом институте (США). Отметились и Стэнфорд, Гарвард, Йель, Принстон, Университет Чикаго, Лондонская школа экономики - всё, как полагается. Очень юным быть не полагается. Возраст - от 47 до 89 лет. Так что у вас есть еще время для разгона. В 80% премий вы должны создать модель. Что с ней будет дальше - большой вопрос. Но быть математиком в экономике - счастье. Все с ума сошли по моделям, самым разным, кусочным, не сводимым, пытающимся что-то описать. Сферический конь в вакууме - и пытливый практик старается понять, к чему бы это приложить.
Экономика разбилась на куски, то покрупнее, то совсем мелкие, и их часто не сложить друг с другом. Вот "Нобель" за поведенческую экономику - за хитрости, как сделать людей чуть счастливее (2017). А вот за то, что в макроэкономическое моделирование встроено влияние изменений климата (2018). Наконец, вы можете получить Нобелевскую премию, если предложите и смоделируете, как проводить эксперименты на группах людей, чтобы найти лучшие экономические решения (2019). Мы давно это называем "пилотный проект". В любом случае вы должны свободно говорить и публиковаться на английском. Это - лингва франка современной экономики. Иначе вы - в провинции.
Что ж, в этом году чуда не произошло. Нобелевскую премию получили Пол Милгром (72 года) и Роберт Уилсон (83 года). Оба - американцы, из Стэнфорда. За что? За вклад в "теорию аукционов". Это - один из разделов теории игр, которую с удовольствием накладывают на современную экономику. За новые "форматы аукционов". Модели, статистика? Да, конечно. Наша жизнь - это игры, в которые играют люди. Всё имеет свою цену. И мы все участвуем в аукционах, зримых или незримых. Полезно? Да, конечно. Насколько значимо для тех, кто жаждет выбраться из бедности, спасти народы, страны от нищеты, от отставания в технологиях? Неизвестно. История покажет. История оценит, каков был вес "Нобелевки" в 2020 году - шоковом, падающем, кризисном для экономик всего мира.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020
The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8