Обзор Apple Watch Series 6: какими получились новые "яблочные" часы

Во время первой осенней презентации среди других новинок "яблочная" компания показала Apple Watch Series 6. И этот гаджет определенно ждет успех - в ответ на пандемию коронавируса Apple добавила новые функции мониторинга здоровья, которые совершенно точно пригодятся пользователям. Впрочем, обо всем по порядку.

Комплектация и дизайн

Apple Watch поставляется в специальной коробке, раскрыв которую вы обнаружите еще две - непосредственно с самими часами и ремешком. У меня на тестировании находится версия Nike Edition, и несмотря на то, что сами часы выполнены из серебристого алюминия, коробочка - черная, а на ней - белая надпись Watch. Выглядит это решение очень стильно!

Самое время перейти к двум другим коробочкам - в той, что поменьше, лежит спортивный ремешок белого цвета с темными дырочками, а во второй - сами часы и магнитный кабель для зарядки. В этом году было принято решение отказаться от адаптера питания на 5 Вт, и я поддерживаю это решение: у тех, кто покупает Apple Watch, совершенно точно есть как минимум одно зарядное устройство, поэтому класть лишний адаптер ни к чему - лучше позаботиться об экологии, что и делает компания Apple.

В этом году пользователям доступны целых пять расцветок корпуса - это красный (PRODUCT (RED), серебристый, "серый космос", золотой и синий. Часы в серебристом корпусе смотрятся весьма демократично, при желании можно поставить совершенно любой ремешок - будь то стандартный Nike с дырочками или же какой-нибудь плетеный.

До Apple Watch Series 6 моими основными часами были Watch Series 3 2017 года, и за это время нельзя не отметить прогресс, который ушел далеко вперед. Единожды попробовав носить часы со всегда включенным дисплеем, вам совершенно точно не захочется возвращаться назад. Можно видеть время, не нажимая на экран или поднимая запястье. По сравнению с предыдущим поколением дисплей стал еще ярче.

Что касается размеров часов, то их два - небольшой на 40 мм и побольше на 44 мм. Несмотря на то, что моя рука достаточно тонкая, версия 44 мм смотрится на ней хорошо. Разрешение экрана составляет 368×448 пикселей - картинка четкая, цвета яркие и насыщенные.

Еще одно изменение в дизайне - тыльная сторона часов получила четыре светодиодных кластера, четыре фотодиода и покрыта сапфировым стеклом, которое очень сложно поцарапать.

В Apple убрали функцию Force Touch - гаджет теперь не распознает силу нажатия на экран. Откровенно говоря, скучать по ней вряд ли кто-то будет. Операционная система Watch OS 7 переработана таким образом, что "сильно" давить на экран теперь совсем не нужно - достаточно долгого нажатия, как это сделано в iPhone и iPad.

Обновленный процессор

Как я уже упоминал вышел, до Apple Watch Series 6 я пользовался Series 3, и разница между этими двумя моделями - гигантская. Процессор S6 быстрее процессора S3 на 120%. И это ощущается в работе с часами - приложения запускаются намного быстрее и в целом сама система гораздо отзывчивее. App Store, Карты, Telegram - все открывается мгновенно.

Функция измерения уровня кислорода в крови

Одной из фишек Apple Watch Series 6 стала функция замера уровня кислорода в крови. Для того, чтобы реализовать эту возможность, купертиновцы переработали тыльную сторону часов - подробно о ней я писал выше. Алгоритм снятия данных на сайте Apple описан так: "Зеленые, красные и инфракрасные светодиоды излучают свет на кровеносные сосуды в области запястья, а фотодиоды измеряют интенсивность отраженных лучей. Затем в дело вступают инновационные алгоритмы. Они вычисляют цвет крови, по которому определяют уровень ее насыщения кислородом".

Часы измеряют уровень кислорода автоматически несколько раз в день. Впрочем, это можно сделать специально - тапнув на приложение на часах. Во время замера Apple рекомендует не двигаться и не затягивать ремень слишком туго, также не рекомендуется двигать пальцами. Спустя 15 секунд гаджет покажет уровень кислорода в крови.

Мой показатель в среднем составил от 95 до 98% и один раз чудесным образом мне удалось достичь показателя в 100%. Эта функция вызвала интерес у моих родственников - у всех были абсолютно разные показатели, что говорит о том, что функция работает корректно.

Мониторинг сна

Если вам всегда было интересно, как вы спите, то благодаря Watch OS 7 у вас появилась возможность проанализировать качество сна. Гаджет понимает, когда вы ложитесь спать и измеряет показатели организма во время пребывания в царстве Морфея. В настройках можно выбрать время, когда вы собираетесь пойти спать, и часы об этом напомнят, включая режим сна и затемняя дисплей iPhone. Полезной является функция отключения уведомлений во время сна - таким образом, вас никто не побеспокоит. Как и раньше, можно настроить будильник на часах - как мелодию, так и приятное бесшумное жужжание, которое совершенно точно разбудит владельца Apple Watch, но не будет мешать окружающим.

Выводы

Apple Watch Series 6 - отличный гаджет, который наверняка порадует поклонников "яблочной" компании. Apple добавила в них интересные фишки, вроде измерения уровня кислорода в крови (что актуально в нынешнее время - ведь при заражении коронавирусом уровень кислорода в организме снижается) и качества сна. Так что если у вас Apple Watch Series 3 и старше, или же, наоборот, вы только задумались над тем, чтобы следить за состоянием своего здоровья с помощью умного гаджета - новая модель "яблочных" часов тот девайс, к которому точно надо присмотреться.