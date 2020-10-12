ООН: Озоновая дыра над Антарктидой достигла максимума за последние годы

Озоновая дыра над Антарктидой достигла максимального размера за последние годы, об этом заявила пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации (WMO) ООН Клэр Нуллис.

В начале октября размер озоновой дыры, ежегодно возникающей на Антарктидой, достиг 24 миллионов квадратных километров, таким образом она накрыла большую часть материка.

Как заявила директор Службы мониторинга атмосферы в Программе Коперника Европейского центра прогнозирования погоды Винсент-Анри Пойш, "с возвращением солнечного света к Южному полюсу в последние недели мы наблюдали продолжающееся истощение озонового слоя в этом районе. В 2019 году озоновая дыра была необычайно малых размеров, это оказалось вызвано особыми метеорологическими условиями. Но в нынешнем году мы снова регистрируем довольно большую дыру, что подтверждает необходимость продолжения соблюдения Монреальского протокола, запрещающего выбросы озоноразрушающих химикатов".

Однако при этом прогноз WMO, обнародованный в 2018 году, предполагает, что озоновый слой, защищающий Землю от космических излучений, постепенно восстанавливается, и к 2060 году можно ожидать, что этот слой вернется к уровням, которые существовали до 1980 года.

Масштабы разрушения озонового слоя над Антарктидой связаны с температурой в стратосфере на высоте 10-15 километров. Там зимой и весной (июнь-октябрь), когда температура на этой высоте опускается ниже минус 78 градусов Цельсия, полярный вихрь образует стратосферные полярные облака, содержащие кристаллы льда. Как только заканчивается полярная ночь, солнце начинает растапливать эти кристаллы, и они вступают в реакцию с озоновым слоем, разрушая его. Максимального размера озоновая дыра над Антарктидой достигает в сентябре-октябре. Потом температура в стратосфере повышается, полярный вихрь ослабевает и дыра уменьшается.