Коронавирус внес коррективы в подготовку III Евразийского женского форума, в программу мероприятия предложено включить темы, связанные с пандемией. Это роль женщин в борьбе с Covid-19, а также содействие занятости и развитие цифровых технологий. Кроме того, отдельную сессию планируется посвятить участию женщин в миротворческих процессах. Организаторы надеются, что Форум будет работать в очном формате.

Он пройдет в Санкт-Петербурге в двадцатых числах сентября следующего года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом заседании оргкомитета в понедельник.

Она напомнила, что власти России на всех уровнях поддерживают Евразийский женский форум, а президент Владимир Путин принял участие в его работе в сентябре 2018 года. Глава российского государства, продолжила спикер, всегда подчеркивал, что активное включение женщин в творческую работу, во все сферы жизни общества чрезвычайно важно для успеха страны. "По сути, наш Форум решает именно эту задачу: помогает женщинам самореализоваться, продвигает их идеи, дает старт перспективным женским проектам в самых разных областях", - отметила Матвиенко.

Программа предстоящего Форума претерпит изменения с учетом мировой повестки. Спикер СФ напомнила, что следующий год решением ООН объявлен Международным годом мира и доверия. "Но посмотрите, что сегодня происходит в самых разных регионах планеты, включая, к сожалению, и наших соседей. Войны, беспорядки", - отметила она. Матвиенко уверена, что женщины "со свойственными им состраданием и милосердием могли бы сыграть немаловажную роль в вопросах мирного урегулирования конфликтов". Она предложила посвятить одну из сессий участию женщин в построении стабильного и безопасного будущего.

Члены оргкомитета не могли обойти вниманием и главную мировую тему - коронавирус. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что роль женщин в борьбе с вирусом велика. "Я очень надеюсь, что мы обсудим тот опыт, который весь мир обрел в борьбе с пандемией, и что это будет уже другая эпидемиологическая ситуация, которая нам позволит провести это мероприятие с большим количеством участников", - добавила она.

Голикова напомнила, что пандемия внесла коррективы в реализацию национальных целей, которые обозначил президент, и иначе расставила приоритеты. В частности, коронавирус обострил проблему занятости женщин на рынке труда и развития цифровых технологий. "Почему? Потому что уже сейчас применяются альтернативные формы организации труда, к числу которых относится удаленный режим и дистанционная работа", - пояснила вице-премьер. Она предложила включить эти темы в программу Форума.

"Мне кажется, это очень актуальные предложения", - ответила Валентина Матвиенко. По ее мнению, Россия наработала уникальный опыт борьбы с пандемией, и "это будет полезно обсудить на таком международном Форуме".

Коронавирус обострил проблему занятости женщин на рынке труда и развития цифровых технологий

Члены оргкомитета надеются, что в сентябре следующего года III Евразийский женский форум пройдет в очном режиме. Тем не менее для тех, кто не сможет приехать в Санкт-Петербург, будет предусмотрена возможность принять участие в его работе в дистанционном формате.