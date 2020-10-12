Указ губернатора Оренбургской области от 12 октября 2020 года № 479-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук) следующие изменения:

1. В пункте 2 указа после слов "от их вместимости," дополнить словами "проведения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области публичных слушаний (общественных обсуждений),".

2. В пункте 3 указа:

в абзаце первом слова "по 12 октября 2020 года" заменить словами "по 26 октября 2020 года";

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"С 13 по 19 октября 2020 года работа объектов общественного питания на территории Оренбургской области осуществляется до 22.00 по местному времени.".

3. Дополнить указ пунктом 41 следующего содержания:

"41. При регистрации актов гражданского состояния в помещении, где осуществляется регистрация, допускается присутствие с учетом социальной дистанции не более 8 человек.".

4. В пункте 9 указа:

подпункт 9.1 изложить в новой редакции:

"9.1. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, проживающим (пребывающим) на территории Оренбургской области (далее - лица), пройти вакцинацию против гриппа.";

дополнить подпунктами 9.4, 9.5 следующего содержания:

"9.4. Лицам не покидать населенные пункты, в которых они проживают (пребывают).

"9.5. Законным представителям несовершеннолетних обеспечить детей средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки) при их нахождении в местах скопления людей.".

5. В пункте 10 указа:

абзац первый подпункта 10.2 изложить в новой редакции:

"10.2. Лиц 65 лет и старше обеспечить с 13 по 26 октября 2020 года включительно самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, за исключением случаев:";

подпункты 10.8-10.13 считать подпунктами 10.6-10.14.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Первый вице-губернатор - первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области С.В.Балыкин







