Неожиданная атака коронавируса нового типа повлияла на сегмент добровольного медицинского страхования довольно своеобразно: какие-то продукты потеряли прежнюю привлекательность, а для каких-то коронакризис оказался драйвером развития.

- В целом по итогам первого полугодия падения сборов в сегменте ДМС в нашей компании не было, хотя второй квартал дал снижение на 8 процентов, - отмечает заместитель генерального директора компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. - Ряд клиентов отложили плановое перезаключение договоров ДМС на более позднее время, часть небольших компаний по экономическим причинам вынуждена была отказаться от соцпакетов сотрудникам, в которые традиционно входит ДМС, либо уменьшить их объем.

Стабильность показателей на уровне 2019 года отмечают и в Страховом доме ВСК. На первое место, констатируют в компании, вышли программы с сервисной составляющей.

- В последние два года страховые компании все больше наполняли свои продуктовые линейки коробочными продуктами с дистанционными сервисами, - отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию, блок Медицина. - ВСК также предоставила клиентам (физическим лицам) широкий спектр продуктов, которые сочетали в себе защиту и сервисную составляющую. Было охвачено несколько направлений: критические заболевания, плановое хирургическое лечение, дистанционные сервисы. Они включали в себя различные продукты - от комплексной программы диагностики check up и защиты от критических детских болезней до лечения онкологии в России и защиты от осложнений после прививок.

- При снижении покупательской активности малого и среднего бизнеса, а также физических лиц "Ингосстраху" удалось сохранить крупных страхователей, что обуславливает стабильные финансовые показатели, - констатирует заместитель генерального директора по ДМС компании Дмитрий Попов. - Поскольку медицинские организации - это территория повышенного риска заражения коронавирусом, они вынуждены были ограничить свою работу, снизив выполнение плановых медицинских вмешательств. В связи с этим есть риск роста убытков по ДМС за счет того, что пациенты будут получать медицинскую помощь на более поздних стадиях заболеваний, когда лечение будет сложнее и дороже. Рост цен на медицинские услуги также имеет место, а дополнение некоторых услуг требованием выполнить тестирование на COVID приведет к росту выплат при сохранении частоты обращений - такие требования, например, уже действуют в Москве.

Спрос на дистанционные консультации психологов вырос в пандемию в 7 раз

Но несмотря на сложную ситуацию, в "Ингосстрахе" ожидают сохранения спроса в сегментах ДМС физических и юридических лиц, поскольку доступность медицинской помощи в госсекторе снизилась. Уже сейчас в компании отмечают рост запросов на дополнение программ страхования лечением "критических" заболеваний и телемедицинскими услугами.

Спрос на телемедицинские технологии, отмечает Игорь Иванов, постепенно увеличивался и до пандемии. Но именно пандемия и самоизоляция стали причиной взрывного роста интереса к ним.

- За месяцы эпидемии информированность населения о телемедицинских услугах и их принятие достигли уровня, на который при нормальном течении событий мы планировали выйти только через 2,5 года, - говорит эксперт. - Объем собираемой страховой премии по продукту "Телемедицина РЕСО" в рознице возрос в 10 раз. На пике пандемии спрос на телемедицинские консультации достигал 6000 запросов в месяц, сейчас он выровнялся на уровне 3000 консультаций ежемесячно. При этом наиболее сильное влияние пандемия оказала на готовность консультироваться дистанционно с психологом: по сравнению с мартом спрос вырос в 7 раз.

- Все ожидали существенного изменения законодательства весной, которое позволило бы врачу при первичных телемедицинских консультациях назначать лечение, но такого изменения не произошло, - отмечает Дмитрий Попов. - Поэтому потенциал телемедицинских программ пока не раскрыт полностью.

Возросшую во время самоизоляции популярность телемедицины отмечают и в ВСК. За период самоизоляции сервисом воспользовались более 4 тысяч клиентов. Кроме того, компания запустила сервис онлайн-консультаций по здоровому образу жизни, которые дают профессиональные врачи.

-Мы уверены, что по-прежнему будут востребованы сервисы дистанционных консультаций, - констатирует Олег Витько. -А также программы страхования от несчастных случаев и болезней и продукты, направленные на профилактику (check up), причем не за рубежом, а в России. По наполнению исследований они намного шире и гораздо выгоднее для клиентов, чем зарубежные.

- Потребителю все интереснее становятся программы с "телемедицинским" компонентом, - констатирует Дмитрий Попов. - Тем более что экономически все более активными становятся люди, выросшие со смартфоном в руках. Поэтому компания работает сейчас в направлении совмещения "классических" продуктов ДМС с телемедицинскими. Кроме того, "Ингосстрах" рассматривает возможности снизить премии для продуктов, обеспечивающих лечение злокачественных новообразований, создав новый продукт, а также сделать доступнее договоры страхования для физических лиц с амбулаторным обслуживанием.

- Давать гарантии лечения коронавируса по ДМС было бы лукавством, - считает Игорь Иванов. - Однако мы не исключили COVID-19 из страхового покрытия, включили телемедицинские консультации по вопросам COVID-19 в свои программы. Застрахованным оказывалась психологическая помощь, проводилось тестирование в офисах, на рабочих местах. Благодаря нашим партнерским клиникам заболевших лечили на дому, выезжали к ним с тестами при наличии показаний, было даже несколько случаев стационарного лечения коронавируса в коммерческих клиниках в Москве. У нас работала круглосуточная "горячая линия" по COVID-19, постоянно производилась рассылка актуальной информации по корпоративным клиентам. За последние несколько месяцев в программу "Телемедицина РЕСО" мы внесли несколько важных изменений: если раньше действовала 15-дневная отсрочка, теперь полис вступает в действие на следующий день. Добавлены новые специальности врачей, детей теперь консультируют врачи 10 специальностей, взрослых - врачи 14 специальностей и психологи.

В компании планируют и дальше расширять спектр медицинских специальностей, доступных для консультации, а также развивать и совершенствовать собственную службу психологической помощи. Уже с ноября возможность получить телеконсультацию психолога получат не только взрослые застрахованные, но и дети с 5 до 18 лет.

А в ВСК включили защиту от коронавируса в покрытие по классическим продуктам страхования, в которых есть риски несчастных случаев и болезней.

- Для корпоративных клиентов мы предложили программы с тестированием на коронавирус, - продолжает Олег Витько. - А для физических лиц был выпущен продукт "Индивидуальная защита", который сочетал в себе актуарные риски и сервисы на каждый день. Клиенты чаще выбирают комплексные решения, которые предоставляют не только защиту в моменте, но и возможность использовать сервисную часть продуктов, которая обычно не связана с наступлением страхового риска.

Пользуются в компании спросом и программы check-up и функциональной диагностики. А также растет количество желающих быть застрахованными по продуктам от критических заболеваний. Спрос на одну из таких программ, предоставляющих лечение за рубежом, в этом году вырос почти на 35 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Так что коронакризис, в соответствии с древней китайской мудростью, не только проверил на прочность страховой бизнес, но и показал ему перспективные пути в будущее.