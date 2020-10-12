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12.10.2020 13:59
Рубрика: Власть

Песков назвал условие поставок на Украину вакцины от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Чтобы передать вакцину от коронавируса на Украину, нужно одно - желание этой страны получить ее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На вопрос украинского журналиста, в силе ли предложение Владимира Путина передать вакцину Украине и при каких обстоятельствах она может туда попасть, Песков заявил: "Обстоятельства одни - необходимо желание Украины получить эту вакцину".

Президент не исключил такую возможность, подтвердил представитель Кремля и напомнил, что сейчас завершается третий этап апробирования первой вакцины, скоро закончится и апробирование второй, после чего "наступит период массового производства".

"Со многими странами Россия осуществляет сотрудничество, помогает с вакцинами, поставляет, - продолжил Песков. - Здесь фактор только один. Владимир Путин не исключил такой возможности: главное, понять, хочет этого Украина или не хочет для своих граждан".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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На вопрос, будет ли вакцина предоставлена на платной основе или в качестве гуманитарной помощи, пресс-секретарь главы государства заметил, что на платной основе, но потом добавил, что это зависит от страны. "Украина пока не изъявляла желание, не говорила, что она хочет и как хочет", - сказал он.

Песков опроверг предположение, что поставки могут быть в ущерб гражданам России. "Вакцины хватает", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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