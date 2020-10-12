Пять признаков того, что смартфон пора менять на новый

Купленный несколько лет назад смартфон может служить владельцу верой и правдой, а может начать подавать симптомы, которые намекают на то, что его нужно менять на новый.

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Зачастую такие проявления выглядят не слишком очевидно, но тем не менее именно к ним нужно присмотреться.

1. Смартфон тормозит даже после нескольких перезагрузок и сброса к заводским настройкам. Это может означать, что его электронные узлы постепенно приходят в негодность, или же аккумулятор не справляется с нагрузкой, заставляя смартфон переходить в щадящий режим пониженного потребления мощности.

В теории можно попробовать заменить аккумулятор - если, конечно, удастся найти подходящий и с хорошими отзывами.

2. Подсветка экрана стала неравномерной. Замена экрана обойдется в круглую сумму, сопоставимую со стоимостью самого девайса. Так что имеет смысл побыстрее купить новый аппарат и перенести всю информацию на него - пока на экране старого хоть что-то можно разглядеть.

3. Ему больше пяти лет. Это означает, что никаких обновлений аппарату не видать как своих ушей (если только это не древний iPhone, для которых время от времени выпускаются апдейты). Отсутствие обновлений означает вот что: никаких новых функций, никаких обновлений безопасности. Максимальный срок поддержки для Android - три года.

4. Если снять его с зарядки утром, он не доживает до вечера. Здесь виноват аккумулятор, это к бабке не ходи. Но если аппарату больше трех лет, то найти для него родную батарею будет проблематично - продавцы предложат в основном китайские подделки разной степени некачественности.

5. Приложения на нем "вылетают", хотя раньше такого не было, перезагрузка и сброс не помогают. Виновником может быть как аккумулятор (старая батарея способна переводить некоторые модели в режим пониженного энергопотребления, и тогда прожорливые программы могут сами закрываться), так и устаревший софт, так и другие компоненты, со временем начинающие выходить из строя.