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12.10.2020,  
12:43
Текст:  Алексей Моисеев

Похожий на "Армату" танк и клон Stryker создают в КНДР

На прошедшем в минувшую субботу военном параде в КНДР, посвященном 75-летию Трудовой партии Кореи, было представлено много образцов новейшей боевой техники.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Например, многие эксперты обратили внимание на самоходные артиллерийские установки с колесной формулой 8х8, которые ранее нигде не демонстрировались.

Эти бронемашины по своей конструкции очень напоминают американские M1128 из семейства Stryker. В качестве основы, по всей видимости, были взяты бронетранспортеры, известные как М-2010. Их создатели, в свою очередь, вдохновлялись российскими БТР-80А.

Чтобы установить в корме модуль с мощным орудием, пришлось основательно переработать компоновку, в том числе передвинуть вперед двигатель.

Самоходка получила усиленное бронирование и лишилась возможности преодолевать вплавь водные преграды.

Также вызвал большой интерес и новый основной боевой танк, который соединил в себе черты российского Т-14 "Армата" и американского Abrams.

Ходовая часть у него имеет по семь опорных катков с каждой стороны. Корпус отличается сильной защитой лобовой части. Башня с удлиненной 115-мм пушкой обитаемая, но конструкторы значительно повысили ее возможность противостоять вражеским средствам поражения, включая те, что атакуют с верхней полусферы.

Фото: NK News/ youtube.com
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Имеется также противоракетный комплекс, правда не ясно, является ли он в настоящее время работоспособным или это пока лишь макет.

Командир получил панорамный прицел, и, вероятно, этот образец является первым танком КНДР, на котором установлены тепловизоры.

Видны также дистанционно-управляемый модуль с вооружением и контейнеры с управляемыми ракетами.

Пока трудно точно сказать, в какой стадии находится данная разработка. Скорее всего перед нами экспериментальные образцы, которым только предстоят полноценные испытания.

Фото: youtube.com

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