Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби вакцину от коронавируса

Президент России и наследный принц Абу-Даби в телефонном разговоре обсудили борьбу с коронавирусом, включая взаимодействие по вакцине. Также речь шла о сотрудничестве России с ОАЭ и о ситуации на Ближнем Востоке.

Разговор состоялся по инициативе Мухаммеда Аль Нахайяна. Лидеры подтвердили настрой на укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства в различных областях.

Путин и Аль Нахайян отметили важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине "Спутник V". Сейчас в ОАЭ идут клинические испытания вакцины.

В разговоре речь также шла о ситуации в ближневосточном урегулировании.

Мухаммед Аль Нахайян тепло поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.