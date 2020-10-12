Путин обсудил ситуацию с добычей алмазов в пандемию

Новости

В Роспотребнадзоре допустили вероятность второй волны коронавируса в России 15:45
Резиденты свободного порта создали 211 предприятий в ДФО за пять лет 15:37
На петушиных боях в Узбекистане задержаны более 120 человек 15:30
Более 230 вокзалов оснастили системами удаленного управления 15:28
Новые серии "Ну, погоди!" покажут в Сочи на Новый год 15:28
Аргентинец Маркос Рохо может вернуться в "Спартак" 15:22
В Афинах попытались напасть на Михаила Саакашвили 15:15
На 65 километре трассы М-1 закрыли разворотную петлю 15:07
Полиция Красноярска проверит видео с бодибилдером, толкающим девушку 15:01
МИД РФ: Москва выдворяет двух сотрудников посольства Болгарии 14:58
На Камчатке женщина наняла киллера для убийства подруги 14:41
Число госпитализаций с пневмонией в Подмосковье выросло на 40% 14:41
Минтруд: К бедным в РФ относятся 13,5% населения 14:28
В Пермском крае мужчина осужден за драку с полицейским 14:26
Минтруд: Пик роста безработных в России пришелся на сентябрь 14:18
Кабмин выделил более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов 14:17
Российский сериал "Эпидемия" вышел на 4-е место по просмотрам на Netflix 14:06
Правительство опровергло информацию о переводе сотрудников на удаленку 14:04
Песков назвал условие поставок на Украину вакцины от коронавируса 13:59
Японские ученые выяснили, сколько живет коронавирус на коже человека 13:52
В Ростове из-за ЧП с отрубленным пальцем предложили ограничить квесты 13:49
В петербургской ОЭЗ начнут выпускать тест-системы на антитела к COVID-19 13:48
Магазин Adidas в Москве оштрафовали за несоблюдение мер профилактики ковида 13:46
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби вакцину от коронавируса 13:37
Гинцбург: Всех участников испытаний вакцины "Спутник V" привьют к концу января 13:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 15:07
Рубрика: Власть

Путин обсудил ситуацию с добычей алмазов в пандемию

Текст: Кира Латухина
"АЛРОСА" в ближайшее время собирается договориться с Минфином о закупке ее алмазов в Гохран. Об этом шла речь на встрече президента с главой компании Сергеем Ивановым в Кремле.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин отметил сложное положение, в котором оказалась отрасль в пандемию. "Многие ваши конкуренты практически прекратили производство, увольняют своих сотрудников, причем в большом количестве, на грани банкротства сами оказались", - заметил он.

Фото: АЛРОСА
Цветной алмаз в 236 карат обнаружили в Якутии

""АЛРОСА" у нас крупнейшее алмазодобывающее предприятие в стране, в мире сейчас крупнейшим стало, бюджетообразующее, по сути, для Якутии", - оценил президент.

Глава компании отметил беспрецедентное снижение продаж во втором квартале. ""АЛРОСЕ" пришлось на себя взять функцию стабилизации международного рынка алмазов", - сообщил он. Сейчас спрос возвращается. "Безусловно, эти уровни сейчас меньше, чем были до пандемии, тем не менее компания сегодня находится в нормальном финансовом состоянии и способна подготовиться к росту рынка", - заверил он.

Иванов рассказал, что "АЛРОСА" совместно с Минфином обсуждает возможный закуп алмазов в Гохран России. "Вы поддержали такую сделку в прошлый кризис, в 2008 году", - сказал он. Она позволила компании стабилизировать социальную обстановку и помочь бюджету Якутии. При этом алмазы в 2008 году закупались по достаточно низким ценам, и впоследствии государство реализовало их на восстановившемся рынке с хорошей прибылью. "Сейчас обсуждается ровно такой же инструмент, здесь мы уверены, что в ближайшее время на все окончательные договоренности выйдем", - заключил он.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Компании Металлургия и горнодобыча Алроса

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Лавров: Договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП