Путин обсудил ситуацию с добычей алмазов в пандемию

"АЛРОСА" в ближайшее время собирается договориться с Минфином о закупке ее алмазов в Гохран. Об этом шла речь на встрече президента с главой компании Сергеем Ивановым в Кремле.

Владимир Путин отметил сложное положение, в котором оказалась отрасль в пандемию. "Многие ваши конкуренты практически прекратили производство, увольняют своих сотрудников, причем в большом количестве, на грани банкротства сами оказались", - заметил он.

""АЛРОСА" у нас крупнейшее алмазодобывающее предприятие в стране, в мире сейчас крупнейшим стало, бюджетообразующее, по сути, для Якутии", - оценил президент.

Глава компании отметил беспрецедентное снижение продаж во втором квартале. ""АЛРОСЕ" пришлось на себя взять функцию стабилизации международного рынка алмазов", - сообщил он. Сейчас спрос возвращается. "Безусловно, эти уровни сейчас меньше, чем были до пандемии, тем не менее компания сегодня находится в нормальном финансовом состоянии и способна подготовиться к росту рынка", - заверил он.

Иванов рассказал, что "АЛРОСА" совместно с Минфином обсуждает возможный закуп алмазов в Гохран России. "Вы поддержали такую сделку в прошлый кризис, в 2008 году", - сказал он. Она позволила компании стабилизировать социальную обстановку и помочь бюджету Якутии. При этом алмазы в 2008 году закупались по достаточно низким ценам, и впоследствии государство реализовало их на восстановившемся рынке с хорошей прибылью. "Сейчас обсуждается ровно такой же инструмент, здесь мы уверены, что в ближайшее время на все окончательные договоренности выйдем", - заключил он.