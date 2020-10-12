Компания "АЛРОСА" в ближайшее время собирается договориться с минфином о закупке ее алмазов в Гохран. Об этом шла речь на встрече президента Владимира Путина с главой компании Сергеем Ивановым в понедельник.

Владимир Путин отметил сложное положение, в котором оказалась ювелирная отрасль и ее база - алмазодобывающая - в пандемию. "Я имею в виду сейчас мировое производство, - уточнил он. - Многие ваши конкуренты практически прекратили производство, увольняют своих сотрудников, причем в большом количестве, на грани банкротства сами оказались".

"АЛРОСА" у нас крупнейшее алмазодобывающее предприятие в стране, в мире сейчас крупнейшим стало, бюджетообразующее, по сути, для Якутии", - оценил президент и спросил о ситуации в компании и о перспективах.

Иванов сообщил, что компания инвестировала за время эпидемии свыше 800 млн рублей в мероприятия, связанные с поддержкой медицины и здоровья сотрудников. "В отличие от других алмазодобывающих стран мы практически не приостанавливали добычу на наших подземных рудниках и открытых карьерах", - заявил он.

Безусловно, эпидемия внесла существенные коррективы в стратегию. "Мы вынуждены были отвечать на беспрецедентное снижение продаж, которое наблюдалось во втором квартале. "АЛРОСЕ" пришлось взять на себя функцию стабилизации международного рынка алмазов. Мы поддержали ограночные фабрики, которые попали в достаточно сложную ситуацию", - продолжил Иванов. Но спрос возвращается. "Безусловно, эти уровни сейчас меньше, чем были до пандемии, тем не менее компания сегодня находится в нормальном финансовом состоянии и способна подготовиться к росту рынка", - заверил он.

"АЛРОСА" совместно с минфином обсуждает возможную закупку алмазов в Гохран России. "Вы поддержали такую сделку в прошлый кризис, в 2008 году", - заметил Иванов. Она позволила компании стабилизировать социальную обстановку и помочь бюджету Якутии. При этом алмазы в 2008 году закупались по достаточно низким ценам, и впоследствии государство реализовало их на восстановившемся рынке с хорошей прибылью. "Сейчас обсуждается ровно такой же инструмент, здесь мы уверены, что в ближайшее время на все окончательные договоренности выйдем", - сказал он.

"АЛРОСА" в отличие от зарубежных компаний не приостанавливала добычу алмазов из-за COVID

Компания работает и с Анголой, и с Зимбабве, но основная зона интересов, с точки зрения новых месторождений - это Якутия. "Мы в год инвестируем более 7 млрд рублей в проекты в области геологоразведки, и как заверяют наши геологи, мы локализовали наиболее интересные зоны, где возможны новые месторождения, а может быть, даже новые алмазоносные провинции", - объявил Иванов.

Обсудили и ювелирную отрасль. В конце прошлого года в группу "АЛРОСА" вошел ограночный завод "Кристалл", там пришлось провести финансовое оздоровление. Но завод оказался в простое - не было возможности реализовывать бриллианты, ведь во время пандемии их не покупали. Но перспективы есть. "Недавно мы запустили производство, уверены, что до конца года мы сможем проработать на хороших оборотах и подготовиться к сезону праздников и к реализации ювелирных изделий", - считает Иванов.

Поддержала "АЛРОСА" и мировые ограночные фабрики, не заставляя приобретать сырье по долгосрочным контрактам. "Мы дали им, условно говоря, кислород на четыре-пять месяцев, и эта стратегия себя оправдала", - пояснил он. Так что теперь у них есть средства на покупку российских алмазов.

На вопрос президента, нужны ли меры поддержки, Иванов заметил, что провал продаж во втором квартале был беспрецедентным. Но при этом компания не сокращала социальные программы. "Совместно с минфином мы обсуждали вопрос, что все-таки на данном этапе, может быть, целесообразен закуп сырья в Госфонд Российской Федерации", - повторил он. "Это также было бы полезно с точки зрения интервенции, которую государство осуществляет, - снять определенный объем алмазов с рынка, на котором может быть какое-то время дисбаланс между производством и потреблением", - добавил докладчик. С 2008 года, когда Путин одобрил такое решение, компания принесла в бюджет и России, и Якутии свыше 800 млрд рублей в виде налогов и дивидендов, напомнил он.