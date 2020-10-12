Новости

Москалькова поддержала повышение молодежного возраста молодежи до 35 лет 20:19
Россияне увидят противостояние Марса 20:08
Российские сериалы и телешоу попали в престижный международный рейтинг 19:58
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность 19:45
Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге 19:38
Росреестр за неделю обработал более полумиллиона заявлений 19:22
Банк России готовит мобильное приложение для оплаты через СБП 19:07
В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии 18:37
В Госдуме проконтролируют подготовку нормативных актов 18:36
Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе 18:23
Информационные системы не готовы к проведению онлайн-собраний жильцов 17:54
Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте 17:45
Ленинградский вокзал проверили на предмет соблюдения противоковидных мер 17:35
Лавров: Путин обсуждал верификацию механизмов перемирия в Карабахе 17:04
"Спартак" не будет обжаловать решение суда, оштрафовавшего клуб 17:00
Google может остаться без браузера Chrome 16:59
Более 95% объектов ЖКХ в регионах России готовы к работе зимой 16:59
В Москве 5-летний мальчик попал в реанимацию после падения на него шкафа 16:53
Шойгу оценил действия войск на учениях "Кавказ-2020" 16:50
В Кремле заявили о переносе саммита СНГ 16:42
Россия направила в Беларусь на учения стран ОДКБ более 140 военнослужащих 16:41
Обвиняемый в убийстве историк Соколов заявил, что нашел обрез в квартире 16:40
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века 16:33
Совет ЕФСР одобрил Беларуси кредит на 500 млн долларов 16:27
ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
За какие нарушения в первый раз накажут не рублем, а предупреждением
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 19:50
Рубрика: Власть

Алмаз в цене

Владимир Путин обсудил ситуацию в ювелирной отрасли
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Компания "АЛРОСА" в ближайшее время собирается договориться с минфином о закупке ее алмазов в Гохран. Об этом шла речь на встрече президента Владимира Путина с главой компании Сергеем Ивановым в понедельник.
На встрече с президентом Сергей Иванов обосновал необходимость закупки алмазов в Гохран. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС На встрече с президентом Сергей Иванов обосновал необходимость закупки алмазов в Гохран. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
На встрече с президентом Сергей Иванов обосновал необходимость закупки алмазов в Гохран. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин отметил сложное положение, в котором оказалась ювелирная отрасль и ее база - алмазодобывающая - в пандемию. "Я имею в виду сейчас мировое производство, - уточнил он. - Многие ваши конкуренты практически прекратили производство, увольняют своих сотрудников, причем в большом количестве, на грани банкротства сами оказались".

Путин разрешил увеличить закупки алмазов в Гохран

"АЛРОСА" у нас крупнейшее алмазодобывающее предприятие в стране, в мире сейчас крупнейшим стало, бюджетообразующее, по сути, для Якутии", - оценил президент и спросил о ситуации в компании и о перспективах.

Иванов сообщил, что компания инвестировала за время эпидемии свыше 800 млн рублей в мероприятия, связанные с поддержкой медицины и здоровья сотрудников. "В отличие от других алмазодобывающих стран мы практически не приостанавливали добычу на наших подземных рудниках и открытых карьерах", - заявил он.

Безусловно, эпидемия внесла существенные коррективы в стратегию. "Мы вынуждены были отвечать на беспрецедентное снижение продаж, которое наблюдалось во втором квартале. "АЛРОСЕ" пришлось взять на себя функцию стабилизации международного рынка алмазов. Мы поддержали ограночные фабрики, которые попали в достаточно сложную ситуацию", - продолжил Иванов. Но спрос возвращается. "Безусловно, эти уровни сейчас меньше, чем были до пандемии, тем не менее компания сегодня находится в нормальном финансовом состоянии и способна подготовиться к росту рынка", - заверил он.

"АЛРОСА" совместно с минфином обсуждает возможную закупку алмазов в Гохран России. "Вы поддержали такую сделку в прошлый кризис, в 2008 году", - заметил Иванов. Она позволила компании стабилизировать социальную обстановку и помочь бюджету Якутии. При этом алмазы в 2008 году закупались по достаточно низким ценам, и впоследствии государство реализовало их на восстановившемся рынке с хорошей прибылью. "Сейчас обсуждается ровно такой же инструмент, здесь мы уверены, что в ближайшее время на все окончательные договоренности выйдем", - сказал он.

"АЛРОСА" в отличие от зарубежных компаний не приостанавливала добычу алмазов из-за COVID

Компания работает и с Анголой, и с Зимбабве, но основная зона интересов, с точки зрения новых месторождений - это Якутия. "Мы в год инвестируем более 7 млрд рублей в проекты в области геологоразведки, и как заверяют наши геологи, мы локализовали наиболее интересные зоны, где возможны новые месторождения, а может быть, даже новые алмазоносные провинции", - объявил Иванов.

Обсудили и ювелирную отрасль. В конце прошлого года в группу "АЛРОСА" вошел ограночный завод "Кристалл", там пришлось провести финансовое оздоровление. Но завод оказался в простое - не было возможности реализовывать бриллианты, ведь во время пандемии их не покупали. Но перспективы есть. "Недавно мы запустили производство, уверены, что до конца года мы сможем проработать на хороших оборотах и подготовиться к сезону праздников и к реализации ювелирных изделий", - считает Иванов.

Поддержала "АЛРОСА" и мировые ограночные фабрики, не заставляя приобретать сырье по долгосрочным контрактам. "Мы дали им, условно говоря, кислород на четыре-пять месяцев, и эта стратегия себя оправдала", - пояснил он. Так что теперь у них есть средства на покупку российских алмазов.

Фото: Пресс-служба АО "АГД-Даймондс"
В Архангельской области нашли самый большой алмаз с начала года

На вопрос президента, нужны ли меры поддержки, Иванов заметил, что провал продаж во втором квартале был беспрецедентным. Но при этом компания не сокращала социальные программы. "Совместно с минфином мы обсуждали вопрос, что все-таки на данном этапе, может быть, целесообразен закуп сырья в Госфонд Российской Федерации", - повторил он. "Это также было бы полезно с точки зрения интервенции, которую государство осуществляет, - снять определенный объем алмазов с рынка, на котором может быть какое-то время дисбаланс между производством и потреблением", - добавил докладчик. С 2008 года, когда Путин одобрил такое решение, компания принесла в бюджет и России, и Якутии свыше 800 млрд рублей в виде налогов и дивидендов, напомнил он.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Ресурсы Президент

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Лавров: Затягивать возобновление переговоров по Карабаху нельзя
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки
ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП