Прошла 117-я Нобелевская неделя (премии присуждают с 1901 г. за исключением 1940-1942).

В любых научных премиях, почетных званиях есть некоторая странность.

Наука - движение людей и, извините за пафос, Человечества к некоторым Абсолютным Истинам, от людей никак не зависящим, существующим до и вне нашей Цивилизации, несопоставимым с ней. Вот на сей раз: премия по физике присуждена за исследование черных дыр. Существование черных дыр следует из теории относительности, а масса черной дыры в центре Млечного Пути в 4 млн раз больше массы Солнца. Миллиарды лет, размеры и расстояния в триллионы километров... Такие вещи невозможно вообразить.

Но их "социальными измерениями" оказываются размер и вес Нобелевской медали, 100 лет, прошедшие со времени создания Эйнштейном общей теории относительности, число публикаций и цитирований, переживания по поводу того, что премию дали Х., но не дали У. и т.п. житейскими темами. В советском фильме про ученых "Девять дней одного года" герой смеется над плакатом в НИИ "Откроем элементарную частицу к очередной годовщине" (ВОСР). Смешно. Но, возможно, авторы фильма, с своей легкой фрондой, сами не понимали насколько это "соседство" смешно и... странно.

Самое поразительное в Науке - это, конечно то, что она СУЩЕСТВУЕТ.

То есть, слегка перефразируя Канта - Лейбница: изумление вызывает предустановленная гармония, благодаря которой логико-математические законы внутри ученых позволяют "понять" Звездное Небо над нами.

Самый обычный человек, с недолгой жизнью, болезнями, характером, житейскими заботами, страхами, погоней за мишурой (гранты, звания, премии) постигает - в силу необъяснимого изоморфизма Природы и Математики - законы Творения, будто он соавтор или хотя бы переводчик Творца. "Черт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого докопаться!" Философия (Платон, Кант и Ко) пыталась, но ощущение Пропасти Несоразмерности все равно остается... к счастью.

Самое поразительное в Науке - это то, что она СУЩЕСТВУЕТ

Толстой в "Войне и мире" пишет, что когда князь Андрей слушал пение Наташи, он был потрясен "страшной противоположностью между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она". Эти слова - и про ученых, которые ловят "частицы Бога" и спешат опубликовать эти Вечные Истины на месяц раньше конкурентов, чтобы получить "частицу признания". Суетливые поиски (и нахождение!) Гармонии... Но "на самом деле" последовательность открытий не случайна, Вечная Драма Идей развертывается по Сюжету, хотя Замысел Драматурга актерам неведом - тем и заманчив.

Ну а если ученые отдают дань Ярмарке Тщеславия личного и корпоративного, то нам, журналистам, достается следующий этаж - тщеславие Национально-Государственное. Черная дыра равно удалена от таких точек, как Москва, Гарвард или Пекин, но раз их научные команды ведут свои перманентные матчи, попробуем подсчитать "забитые и пропущенные". Надо только помнить, что ученый - "лабораторное животное", его родина - лаборатория, и соответственно определять гражданство. Поэтому выпускники МФТИ нобелиаты Гейм и Новоселов - английские ученые, а не российские и не голландские (паспорт Гейма). Кстати, они не избраны даже иностранными членами РАН... Аналогично лауреат этого года Шарпантье - немецкий ученый (Институт инфекционной биологии в Берлине), хоть и гражданка Франции, академик Французской АН.

Со смертью Алферова Россия выпала из Нобелевского клуба. Что ж - в ООН 193 государства, а нобелиаты на сегодняшний день работают в 16. Большинство имеют лаборатории в нескольких государствах, но я попытался выделить основное место. Ну, понятно, США (около 70% всех лауреатов), а также Австралия, Канада, Япония, Израиль, КНР (всего три лауреата, из них один приглашенный из Франции, при этом пять "нобелевских китайцев" работают в США) и в Европе: Англия (16 лауреатов), Германия (11 нобелиатов, еще девять немцев работают в США, два в Швейцарии, один в Англии), Франция (девять лауреатов), Швейцария, Бельгия, Голландия, Дания, Австрия, Италия, Норвегия. Кстати, Швеции сейчас в этом списке нет.

Нобелевские медали для страны не самоценность. Но они (и иные высшие международные премии) наглядный маркер общего уровня науки в ней. Да, в современной науке бьются Большие Батальоны, но из 100 мышей кошку не слепишь: дискурс, научные тренды и бренды определяют считаные прорывные группы.

Вместе с тем в ЕС 27 государств. Из них нобелиаты есть только в восьми (+ Англия и Швейцария). Нет лауреатов ни в одной благополучной стране Восточной Европы. Так, может, хватит ахать, что их нет и в России?

Вопрос, конечно, вкусовой... Но все же Россия - самая населенная страна Европы (даже если взять только основные научные центры - Москва, СПБ, Нижний Новгород, Новосибирск, - то это уже около 20 млн чел., немалая европейская страна!). Вторая в Европе по ВВП. В России самое большое в Европе число научных сотрудников. РАН - одна из старейших академий наук в мире. Народ талантливый, среднее образование хорошее: до сих пор на Международных олимпиадах по математике и физике команда России далеко впереди любой европейской. Неплохая собственно Нобелевская история: как-никак 14 лауреатов в области науки (правда, очень одностороннее развитие: 10 физиков), в середине 1960-х в СССР работали семь нобелиатов.

Нобелевские медали для страны не самоценность. Но они наглядный маркер общего уровня науки

В общем, современное состояние нашей науки неадекватно своей "генетике" и национальной самооценке. Но "сама себя за волосы вверх" без приложения политической воли российская наука не вытянет.