Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон одержал убедительную победу на выборах главы государства, прошедших в воскресенье. По словам главы ЦИК Таджикистана Бахтиера Худоерзоды, явка на выборах составила 85 процентов. Это значит, что в голосовании приняли участие 4,2 миллиона избирателей.

Из них подавляющее большинство (90,92 процента) отдали предпочтения действующему президенту, возглавляющему страну с 1992 года и переизбравшемуся на пятый срок. Его соперники - Рустам Латифзода, Абдухалим Гаффорзода, Рустам Рахматзода и Миродж Абдуллоев - на четверых набрали лишь 8 процентов голосов.

Хотя это предварительные итоги, ЦИК принял решение считать Рахмона избранным президентом. Он уже получил поздравления от лидеров ряда стран. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме заявил о стратегическом партнерстве и союзничестве с Таджикистаном. Наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества назвали прошедшие выборы "свободными, открытыми и легитимными".