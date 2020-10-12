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12.10.2020 20:46
Рубрика: В мире

На сроке пятом

Эмомали Рахмон переизбран президентом Таджикистана
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон одержал убедительную победу на выборах главы государства, прошедших в воскресенье. По словам главы ЦИК Таджикистана Бахтиера Худоерзоды, явка на выборах составила 85 процентов. Это значит, что в голосовании приняли участие 4,2 миллиона избирателей.

Из них подавляющее большинство (90,92 процента) отдали предпочтения действующему президенту, возглавляющему страну с 1992 года и переизбравшемуся на пятый срок. Его соперники - Рустам Латифзода, Абдухалим Гаффорзода, Рустам Рахматзода и Миродж Абдуллоев - на четверых набрали лишь 8 процентов голосов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Хотя это предварительные итоги, ЦИК принял решение считать Рахмона избранным президентом. Он уже получил поздравления от лидеров ряда стран. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме заявил о стратегическом партнерстве и союзничестве с Таджикистаном. Наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества назвали прошедшие выборы "свободными, открытыми и легитимными".

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