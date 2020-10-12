Новости

КНДР показала очень похожую на С-400 систему ПВО 11:10
Захваченное протестующими здание парламента Киргизии возвращено властям 11:08
Опубликовано видео учебного боя истребителей МиГ-31 в стратосфере 11:05
В 1400 российских школах напишут тесты по стандартам PISA 10:57
Стивен Кинг рекомендует к просмотру российский сериал "Эпидемия" 10:56
Оперштаб: В Москве зарегистрировано 4395 новых случаев COVID-19 10:47
Ученые впервые исследовали влияние структуры фиброза на работу сердца 10:42
Бирюков: В Москве завершается внеплановая проверка газового оборудования 10:20
Российские авиакомпании перевезли в сентябре около 9 млн пассажиров 10:15
На полигоне в Беларуси начались учения стран ОДКБ 10:11
Роспотребнадзор не выявил в работе МХТ имени Чехова серьезных нарушений 09:52
Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении в середине 2000-х 09:47
Еще 1131 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:16
В Иркутской области из колонии сбежал опасный преступник 09:12
В Дагестане уничтожены бандиты, расстрелявшие машину полиции 09:05
Двух белорусских оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко 08:55
В Югре официантку вагона-ресторана осудили за кражу со счета клиента 08:53
Доктор Рошаль прокомментировал поведение россиян во время пандемии 08:31
Париж может ввести запрет на продажу "минометов для фейерверков" 08:30
В "Роскосмосе" рассказали о разработке ядерного буксира 07:53
Швейцария снова ввела карантин для россиян 07:45
В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке 07:13
Баскетболисты "Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17 раз 06:48
Эксперт назвал срок службы смартфонов 06:42
В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус и спровоцировал погоню 06:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 10:20
Рубрика: Экономика

Бирюков: В Москве завершается внеплановая проверка газового оборудования

Текст: Ирина Огилько

Внеплановая проверка газового оборудования проведена в почти 90% жилых домов столицы. Наиболее частые: закрытый газопровод за фальшстеной, установка дополнительной вентиляции, устаревшие газовые приборы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: МВД МЕДИА/youtube
В Москве полицейские задержали 20 лжегазовщиков

По его словам, внеплановую проверку проводят для повышения безопасности при использовании газа в быту.

"В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах, - рассказал Петр Бирюков. - В настоящее время проверено 86% жилого фонда, выявлен ряд нарушений, в том числе недоступность газопровода для обслуживания, установка принудительной вентиляции, газовые приборы без автоматики безопасности. Все нарушения устраняются".

Заммэра подчеркнул, что устаревшее оборудование часто становится причиной возникновения аварийных ситуаций. При этом ответственность за безопасную эксплуатацию несет собственник газового прибора. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа, и прибор нужно менять.

Информация о датах и времени проведения размещается на информационных стендах рядом с многоквартирными домами. С учетом сложной эпидемиологической ситуации все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, строго соблюдают меры санитарной безопасности. Бирюков напомнил, что специалисты столичного газового хозяйства не оказывают платных услуг при проведении проверки.

В регионах Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
В России предлагают ввести социальный налоговый вычет
Кешбэк за поездки по России можно получить с 15 октября