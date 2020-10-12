Бирюков: В Москве завершается внеплановая проверка газового оборудования

Внеплановая проверка газового оборудования проведена в почти 90% жилых домов столицы. Наиболее частые: закрытый газопровод за фальшстеной, установка дополнительной вентиляции, устаревшие газовые приборы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, внеплановую проверку проводят для повышения безопасности при использовании газа в быту.

"В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах, - рассказал Петр Бирюков. - В настоящее время проверено 86% жилого фонда, выявлен ряд нарушений, в том числе недоступность газопровода для обслуживания, установка принудительной вентиляции, газовые приборы без автоматики безопасности. Все нарушения устраняются".

Заммэра подчеркнул, что устаревшее оборудование часто становится причиной возникновения аварийных ситуаций. При этом ответственность за безопасную эксплуатацию несет собственник газового прибора. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа, и прибор нужно менять.

Информация о датах и времени проведения размещается на информационных стендах рядом с многоквартирными домами. С учетом сложной эпидемиологической ситуации все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, строго соблюдают меры санитарной безопасности. Бирюков напомнил, что специалисты столичного газового хозяйства не оказывают платных услуг при проведении проверки.