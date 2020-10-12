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12.10.2020 14:41
Рубрика: Общество

Число госпитализаций с пневмонией в Подмосковье выросло на 40%

Текст: Александр Мелешенко

Число госпитализаций пациентов с пневмонией и коронавирусом за неделю выросло в Подмосковье на 40%. За день медики в среднем госпитализируют около 550 человек. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами регионального правительства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, неделей раньше в области ежедневно госпитализировали с такими же симптомами только около 400 человек, то есть ситуация ухудшается. При этом 56-58 процентов случаев госпитализаций приходится на людей старше 65 лет, подчеркнул губернатор.

"Мы приложили дополнительные усилия для того, чтобы к 1 ноября у нас в разных территориях было необходимое количество мест для пациентов, которые нуждается в помощи. Мы идем темпом по созданию коек на уровне около 15 тысяч к 1 ноября", - рассказал Воробьев. При этом на пике заболеваемости весной, напомнил глава региона, в области было развернуто 12 тысяч коек.

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