Что нашли на поле Куликовом этим летом?

12 октября - день рождения князя Дмитрия Донского. Победителю в Куликовской битве сегодня исполняется 670 лет. Работники музея-заповедника "Куликово поле" рассказали о последних археологических находках на месте битвы.

На Куликово поле не иссякает поток туристов, очень многие приезжают семьями. Во время пандемии музей предоставил возможность всем желающим совершить сюда виртуальную экскурсию.

Как выяснилось, сознание современных туристов и экскурсантов - знак времени - пленено многочисленными историческими фейками и спекуляциями. Директор музея сетует, что люди, вызвавшиеся принять участие в викторине музея, обладают историческими знаниями "на уровне четвертого класса". А тем, кто знает больше, приходится защищать настоящую историю от "пурги" домыслов.

Один из основных исторических фейков - якобы Куликовская битва шла в другом месте (называются Воронежская и Липецкая области, и даже Москва), а на самом поле нет никаких его следов: ни оружия, ни захоронений. Чтобы развеять исторические кривотолки, музей в преддверии дня рождения князя Дмитрия Донского и при поддержке фонда "История Отечества" создал исторический подкаст, полностью посвященный Куликовскому сражению.

- Формат исторического подкаста - один из самых интересных и полезных сегодня, - считает заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Наталья Шашина. - Можно слушать интересные и достоверные рассказы о Куликовской битве, когда моешь посуду или катаешься на велосипеде.

- История Куликовской битвы - это наша национальная живая традиция, идущая из средних веков, со своими легендами и мифами, которые ей добавляли, начиная с 16-го и кончая 20-м столетием, - подчеркивает ученый секретарь музея Алексей Воронцов.

Но легенды и мифы все-таки не должны сдвигать географию битвы, считают сотрудники музея. По их мнению, она точно верна. И доказательством тому являются новые археологические находки. Заместитель директора музея по научной работе, археолог Андрей Наумов представил самые свежие из них.

Этим летом раскопки - с применением самых современных археологических методов - проходили на месте бегства войска противника. Археологи утверждают, что место бегства всегда самое богатое на находки.

В 2020 году были найдены:

1) Именная накладка, которая крепилась к ремню, с остатками белого металла, может быть, с луженым серебром. Она отнесена учеными к типичным изделиям 13-14 века.

2) Наконечник стрелы, найденный возле деревни Хворостянка, отнесен к характерному монгольскому оружию, используемому до 16 века.

3) Часть энколпиона - двухстворчатого креста, с возможно находящейся внутри святыней - очень дорогой и "статусной", по словам Андрея Наумова, вещи, которую могли позволить себе носить поверх одежды дружинники, бояре и князья. Верхняя лицевая створка энколпиона с ушком, на котором изображен архангел Михаил, считающийся покровителем русского войска. Андрей Наумов считает эту находку соотносимой с золотым перстнем, найденным на поле Куликовом в конце 19 века.

4) Проушина небольшого боевого топора. Археологи были уверены, что такие топоры использовались в Восточной Европе и Древней Руси в 11 и 12 веках, но не перешли границу начала 13 века. Куликовская битва прошла в конце 14 века. "Почему этот топор оказался на Куликовом поле - загадка", - считает Андрей Наумов.

Директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко добавил, что эти находки не исчерпывают археологическую добычу этого лета. Еще около 40 предметов было найдено с помощью металлодетектора. Вся эта серия новых находок следов сражения четко укладывается в коллекцию прежде найденных на Куликовом поле вещей.

Пока археологи онлайн презентовали новые находки, им пришел вопрос от зрителей: сколько лет было участникам Куликовского сражения?

Исторические источники четко датируют только возраст Дмитрия Донского, битва произошла незадолго до его 30-летия. Мамаю, по косвенным историческим данным, было чуть больше 40.

- На Куликовом поле сражалось профессиональное войско, стариков и подростков там не было, - уточняет Андрей Наумов.

По его словам, воинам было от 20 до 40 лет. Все они обладали отменной мускульной силой, ведь битва требовала от них активного движения в течение двух-трех часов. Доспехи и оружие тоже требовали энергетических затрат. Мускульная сила человека в той битве складывалась с мускульной силой коня.

- Новые находки дают нам более точное представление о том, как происходила битва, - резюмирует Владимир Гриценко. - Археология также добывает новые объекты для своих углубленных научных исследований.