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12.10.2020 17:12
Рубрика: Культура

Что нашли на поле Куликовом этим летом?

Текст: Елена Яковлева
12 октября - день рождения князя Дмитрия Донского. Победителю в Куликовской битве сегодня исполняется 670 лет. Работники музея-заповедника "Куликово поле" рассказали о последних археологических находках на месте битвы.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На Куликово поле не иссякает поток туристов, очень многие приезжают семьями. Во время пандемии музей предоставил возможность всем желающим совершить сюда виртуальную экскурсию.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Как выяснилось, сознание современных туристов и экскурсантов - знак времени - пленено многочисленными историческими фейками и спекуляциями. Директор музея сетует, что люди, вызвавшиеся принять участие в викторине музея, обладают историческими знаниями "на уровне четвертого класса". А тем, кто знает больше, приходится защищать настоящую историю от "пурги" домыслов.

Один из основных исторических фейков - якобы Куликовская битва шла в другом месте (называются Воронежская и Липецкая области, и даже Москва), а на самом поле нет никаких его следов: ни оружия, ни захоронений. Чтобы развеять исторические кривотолки, музей в преддверии дня рождения князя Дмитрия Донского и при поддержке фонда "История Отечества" создал исторический подкаст, полностью посвященный Куликовскому сражению.

- Формат исторического подкаста - один из самых интересных и полезных сегодня, - считает заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Наталья Шашина. - Можно слушать интересные и достоверные рассказы о Куликовской битве, когда моешь посуду или катаешься на велосипеде.

- История Куликовской битвы - это наша национальная живая традиция, идущая из средних веков, со своими легендами и мифами, которые ей добавляли, начиная с 16-го и кончая 20-м столетием, - подчеркивает ученый секретарь музея Алексей Воронцов.

Но легенды и мифы все-таки не должны сдвигать географию битвы, считают сотрудники музея. По их мнению, она точно верна. И доказательством тому являются новые археологические находки. Заместитель директора музея по научной работе, археолог Андрей Наумов представил самые свежие из них.

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Этим летом раскопки - с применением самых современных археологических методов - проходили на месте бегства войска противника. Археологи утверждают, что место бегства всегда самое богатое на находки.

В 2020 году были найдены:

1) Именная накладка, которая крепилась к ремню, с остатками белого металла, может быть, с луженым серебром. Она отнесена учеными к типичным изделиям 13-14 века.

2) Наконечник стрелы, найденный возле деревни Хворостянка, отнесен к характерному монгольскому оружию, используемому до 16 века.

3) Часть энколпиона - двухстворчатого креста, с возможно находящейся внутри святыней - очень дорогой и "статусной", по словам Андрея Наумова, вещи, которую могли позволить себе носить поверх одежды дружинники, бояре и князья. Верхняя лицевая створка энколпиона с ушком, на котором изображен архангел Михаил, считающийся покровителем русского войска. Андрей Наумов считает эту находку соотносимой с золотым перстнем, найденным на поле Куликовом в конце 19 века.

4) Проушина небольшого боевого топора. Археологи были уверены, что такие топоры использовались в Восточной Европе и Древней Руси в 11 и 12 веках, но не перешли границу начала 13 века. Куликовская битва прошла в конце 14 века. "Почему этот топор оказался на Куликовом поле - загадка", - считает Андрей Наумов.

Директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко добавил, что эти находки не исчерпывают археологическую добычу этого лета. Еще около 40 предметов было найдено с помощью металлодетектора. Вся эта серия новых находок следов сражения четко укладывается в коллекцию прежде найденных на Куликовом поле вещей.

Пока археологи онлайн презентовали новые находки, им пришел вопрос от зрителей: сколько лет было участникам Куликовского сражения?

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Исторические источники четко датируют только возраст Дмитрия Донского, битва произошла незадолго до его 30-летия. Мамаю, по косвенным историческим данным, было чуть больше 40.

- На Куликовом поле сражалось профессиональное войско, стариков и подростков там не было, - уточняет Андрей Наумов.

По его словам, воинам было от 20 до 40 лет. Все они обладали отменной мускульной силой, ведь битва требовала от них активного движения в течение двух-трех часов. Доспехи и оружие тоже требовали энергетических затрат. Мускульная сила человека в той битве складывалась с мускульной силой коня.

- Новые находки дают нам более точное представление о том, как происходила битва, - резюмирует Владимир Гриценко. - Археология также добывает новые объекты для своих углубленных научных исследований.

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