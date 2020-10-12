Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Олег Шереметьев в понедельник на заседании Замоскворецкого суда Москвы отказался признать вину в мошенничестве на 2 млн рублей. Обвинение в свой адрес он назвал "абсолютно абсурдным". "Я считаю, что это заведомо клеветническое утверждение", - заявил подсудимый.

Суд в понедельник начал слушание этого дела по существу. Шереметьев обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своей помощницы на суммы в размере от 350 до 600 тысяч рублей.

В столичной прокуратуре (после их проверки было возбуждено дело) отмечали, что парламентарий ввел помощницу в заблуждение, сообщив, что перечисляемые премии подлежат выплате иным, работающим на общественных началах помощникам, в связи с чем их необходимо обналичивать и передавать ему. В действительности же Шереметьев присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению, считают в надзорном ведомстве.

Шереметьев с середины августа находится под домашним арестом, вину при этом упорно не признает. По его словам, дело возбуждено после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой, которая якобы мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили.

Олегу Шереметьеву грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной по делу признана Мосгордума.