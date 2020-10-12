Фонд капремонта Москвы опубликовал интерактивную карту планов работ на 2022 год

В Москве заработала интерактивная карта с планами работ по капремонту домов на 2022 год. С ее помощью собственники домов смогут посмотреть, какая и где работа запланирована. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе фонда капремонта Москвы.

"В карту включены дома, попавшие в план, а решение о капитальном ремонте, а также окончательный перечень работ на 2022 год, будут позже приняты собственниками помещений в представленных домах", - уточнили в пресс-службе. Для того, чтобы воспользоваться картой, нужно ввести в поисковой строке адрес или выбрать его на карте.

В ноябре текущего года Фонд капремонта Москвы планирует направить собственникам предложения по проведению ремонта, включая состав работ.

Напомним, что в рамках программы в столице уже отремонтировали около 8 тысяч многоквартирных домов - это практически каждый третий дом программы. В жилых зданиях полностью заменили инженерные системы, отремонтировали фасады и кровли, чердаки и подвалы. Кстати, карта по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2021 год была опубликована ранее на портале ФКР Москвы.