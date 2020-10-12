Москвичей ждет первый снег в ближайшие выходные

К концу недели в столичном регионе похолодает до ночных заморозков, а также пойдет снег. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеорологов, теплая погода закончится в пятницу. Так, еще в среду и четверг в дневные часы температура +12...+15 градусов, в пятницу не выше +10, а в субботу от +5 до +7 градусов. "Ночные температуры в столице в пятницу и выходные будут от +3 до +5 градусов, по области возможны заморозки, - рассказала "РГ" Позднякова. - Дожди временами будут идти с мокрым снегом. А вот первые осадки в виде чистого снега ожидаются не ранее начала будущей недели. Это вполне сочетается с климатической нормой, по которой 27-28 октября может выпасть первый временный снежный покров".