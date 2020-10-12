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12.10.2020 09:43
Рубрика: Общество

Около 10 тысяч юных москвичей приняли участие в отборочном этапе KidSkills 2020

Текст: Любовь Проценко

В столице прошел отборочный дистанционный этап соревнований Московского детского чемпионата по профессиональному мастерству KidSkills 2020, в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

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- Для юных обучающихся Москвы участие в чемпионате KidSkills - это уникальная возможность познакомиться с самыми разными профессиями. С каждым годом детский чемпионат профмастерства в Москве становится все популярнее, в этом году в отборочном онлайн-этапе приняли участие около10 тысяч ребят. Это не просто соревнования по профмастерству, но и мощная профориентационная работа, которая позволяет выявить и развить профессиональные предпочтения ребенка с юных лет. Соревнования KidSkills призваны, в первую очередь, познакомить ребят с современными профессиями, а также получить умения и навыки Soft Skills, которые пригодятся им в будущем.

От участников требовалось выполнить конкурсное задание, записать его на видео и загрузить видеозапись в личный кабинет на сайте чемпионата. В следующий тур конкурса пройдут 1020 команд. Результаты дистанционного этапа будут объявлены 26 октября 2020 года на сайте чемпионата.

Чемпионат KidSkills - это соревнования по профессиональному мастерству среди дошкольников и учеников младших классов в возрасте от шести до девяти лет. Участие в чемпионатах поможет детям в раннем возрасте сформировать свои карьерные предпочтения и выбрать сферу, которая вызывает наибольший интерес. Каждая компетенция, представленная на чемпионате KidSkills, является актуальной и перспективной профессией, специалисты в которой гарантированно будут востребованы через 10 и более лет.

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