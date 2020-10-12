Около станции метро "Коломенская" благоустроят пешеходную зону

Возле станции метро "Коломенская" в рамках благоустройства создадут удобную пешеходную зону со скамейками для отдыха и современным контрастным освещением. Подробности рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Работы по благоустройству ведутся на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, на проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".

"Главная задача - создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров, - подчеркнул Петр Бирюков. - Основными точками притяжения при реконструкции вылетных магистралей являются станции метро и остановки общественного транспорта, которые после завершения работ становятся своеобразными городскими мини-площадями". По его словам, важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская". Возле нее будет создано комфортное пешеходное пространство: обустроены новые пешеходные дорожки, проведена замена тротуарного покрытия, установлены скамейки для отдыха и современное освещение"

В рамках благоустройства на территории Большие Каменщики - метро "Коломенское" воздушные кабельные линии убирают под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 километров. Запланировано увеличение числа пешеходных переходов, на части "зебр" установят контрастное освещение. Поставят новые остановочные павильоны, них можно зарядить мобильный телефон и подключиться к Wi-Fi.

На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны.

Для тех, кто предпочитает двухколесный транспорт, в зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.

Работы выполнены на 65%, их планируется завершить в декабре.