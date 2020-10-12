Около станции метро "Коломенская" благоустроят пешеходную зону

Новости

Еще 1131 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:16
В Иркутской области из колонии сбежал опасный преступник 09:12
В Дагестане уничтожены бандиты, расстрелявшие машину полиции 09:05
Двух белорусских оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко 08:55
В Югре официантку вагона-ресторана осудили за кражу со счета клиента 08:53
Доктор Рошаль прокомментировал поведение россиян во время пандемии 08:31
Париж может ввести запрет на продажу "минометов для фейерверков" 08:30
В "Роскосмосе" рассказали о разработке ядерного буксира 07:53
Швейцария снова ввела карантин для россиян 07:45
В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке 07:13
Баскетболисты "Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17 раз 06:48
Эксперт назвал срок службы смартфонов 06:42
В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус и спровоцировал погоню 06:32
Роспотребнадзор: Выход на плато по COVID-19 в РФ возможен через 10-20 дней 06:18
Белый дом выступил за очное проведение отмененных президентских дебатов 05:44
Axios: Трамп хочет до выборов заключить с Россией сделку по ядерному оружию 05:05
Губернатор Нью-Йорка может стать генпрокурором США 04:55
Главный инфекционист США отреагировал на свое участие в агитации за Трампа 04:49
Выздоровевший Трамп возобновит проведение предвыборных митингов 04:28
ВКС России ликвидировали 28 очагов пожаров в Сирии 03:47
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле 03:40
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире 03:35
Госдеп США опубликует письма Хиллари Клинтон 03:07
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября 02:53
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13 02:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 08:39
Рубрика: Экономика

Около станции метро "Коломенская" благоустроят пешеходную зону

Текст: Ирина Огилько

Возле станции метро "Коломенская" в рамках благоустройства создадут удобную пешеходную зону со скамейками для отдыха и современным контрастным освещением. Подробности рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
В Москве завершается благоустройство Даева и Ананьевского переулков

Работы по благоустройству ведутся на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, на проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".

"Главная задача - создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров, - подчеркнул Петр Бирюков. - Основными точками притяжения при реконструкции вылетных магистралей являются станции метро и остановки общественного транспорта, которые после завершения работ становятся своеобразными городскими мини-площадями". По его словам, важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская". Возле нее будет создано комфортное пешеходное пространство: обустроены новые пешеходные дорожки, проведена замена тротуарного покрытия, установлены скамейки для отдыха и современное освещение"

В рамках благоустройства на территории Большие Каменщики - метро "Коломенское" воздушные кабельные линии убирают под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 километров. Запланировано увеличение числа пешеходных переходов, на части "зебр" установят контрастное освещение. Поставят новые остановочные павильоны, них можно зарядить мобильный телефон и подключиться к Wi-Fi.

На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны.

Для тех, кто предпочитает двухколесный транспорт, в зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.

Работы выполнены на 65%, их планируется завершить в декабре.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
В России предлагают ввести социальный налоговый вычет
Кешбэк за поездки по России можно получить с 15 октября