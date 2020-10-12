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12.10.2020 10:47
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве зарегистрировано 4395 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 4395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 40% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 917 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
За сутки в России подтверждено 13 592 случая COVID-19 в 84 регионах

Среди вновь выявленных случаев 10,4% - дети, 45,1% - люди в возрасте от 18 до 45, 30,5% - от 46 до 65, еще 10% - от 66 до 79, 4% - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанами старше 65 лет и москвичами с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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