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12.10.2020 20:40
Рубрика: Общество

Орловский губернатор Андрей Клычков заразился коронавирусом

Текст: Татьяна Ткачева
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава Орловской области Андрей Клычков заболел COVID-19 и заразил семью. Об этом он сообщил 12 октября в прямом эфире у себя в Инстаграм.

- Скрывать бессмысленно - пришел мне вчера тест, я заразился коронавирусом. К сожалению, ему все равно кого заражать, несмотря на все меры безопасности, которые я принимал. И, к сожалению, я заразил всю семью, - рассказал Клычков.

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Состояние, по его словам, нормальное - "немного температуры, немного головной боли… Я дома, надеюсь, что не буду занимать койку и отвлекать врачей от работы".

Орловский губернатор намерен продолжать исполнять свои обязанности дистанционно, проводить совещания по видеоконференцсвязи. Он поблагодарил подписчиков за теплые пожелания здоровья и призвал всех жителей региона более тщательно соблюдать все меры предосторожности.

За последнюю неделю на Орловщине произошел значительный прирост заболевших - 732 человека, сегодня добавилось 112. Выписали за неделю только 341, отметил Клычков:

- На ИВЛ в больнице имени Семашко - четверо, в больнице имени Боткина - двое. Всего с положительным диагнозом COVID-19 в стационарах у нас 469 человек. Прирост за неделю - 125. Будем наращивать объемы тестирования. Да, станет больше установленных фактов заболевания, ухудшится статистика. Но раннее выявление даст возможность спасти жизни.

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