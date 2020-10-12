Парки культуры Москвы приготовили новую онлайн-программу

Парки, подведомственные департаменту культуры Москвы, подготовили онлайн-программу на неделю: видеолекции, онлайн-экскурсии и виртуальные мастер-классы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, для подписчиков YouTube-канала музея-заповедника "Царицыно" организуют виртуальную экскурсию по аллее "Утренняя дорожка". Усадьба Воронцово представит новую лекцию из мини-цикла об оранжереях. Парк "Северное Тушино" запустит два новых проекта: серию лекций о деревьях и кустарниках и цикл "Великие флотоводцы России". Таганский парк подготовил мастер-класс по технике речи. Вести уроки будет актер театра и кино Ильдар Шамиков. На первом уроке новой рубрики "Русский без правил" зрителям помогут избавиться от часто встречающихся ошибок.

Парк "Красная Пресня" приглашает на занятия по лечебной физкультуре. В Парке Горького проходят онлайн-занятия по английскому и немецкому языкам. А сад имени Баумана организует очередное занятие курса итальянского языка. Детские мастер-классы по изготовлению коллажей проводить будет Бабушкинский парк, а Лианозовский парк подготовил цикл прямых эфиров для школьников: дети выполнят упражнения на внимательность, проверят свои знания флоры и фауны, сыграют в шарады.

Детские технопарки подготовили курсы и лекции по созданию виртуальной реальности, они научат отличать драгоценный камень от подделки и обучат навыкам публичных выступлений.