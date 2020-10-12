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12.10.2020 10:09
Рубрика: Общество

Парки культуры Москвы приготовили новую онлайн-программу

Текст: Ирина Огилько

Парки, подведомственные департаменту культуры Москвы, подготовили онлайн-программу на неделю: видеолекции, онлайн-экскурсии и виртуальные мастер-классы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, для подписчиков YouTube-канала музея-заповедника "Царицыно" организуют виртуальную экскурсию по аллее "Утренняя дорожка". Усадьба Воронцово представит новую лекцию из мини-цикла об оранжереях. Парк "Северное Тушино" запустит два новых проекта: серию лекций о деревьях и кустарниках и цикл "Великие флотоводцы России". Таганский парк подготовил мастер-класс по технике речи. Вести уроки будет актер театра и кино Ильдар Шамиков. На первом уроке новой рубрики "Русский без правил" зрителям помогут избавиться от часто встречающихся ошибок.

На ВДНХ на месяц продлили сезон велопроката

Парк "Красная Пресня" приглашает на занятия по лечебной физкультуре. В Парке Горького проходят онлайн-занятия по английскому и немецкому языкам. А сад имени Баумана организует очередное занятие курса итальянского языка. Детские мастер-классы по изготовлению коллажей проводить будет Бабушкинский парк, а Лианозовский парк подготовил цикл прямых эфиров для школьников: дети выполнят упражнения на внимательность, проверят свои знания флоры и фауны, сыграют в шарады.

Детские технопарки подготовили курсы и лекции по созданию виртуальной реальности, они научат отличать драгоценный камень от подделки и обучат навыкам публичных выступлений.

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