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12.10.2020 09:52
Рубрика: Культура

Роспотребнадзор не выявил в работе МХТ имени Чехова серьезных нарушений

Текст: Ирина Огилько

Столичные санитарные врачи проверили МХТ им Чехова на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Серьезных нарушений не выявлено. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

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Театр проверили на предмет соблюдения требований санитарного законодательства в части профилактических мер по противодействию коронавирусной инфекции. В частности, проверяли систему обеззараживания воздуха, соблюдение социальной разметки и масочного режима, а также наличие дезинфицирующих средств. По результатам обследования, грубых нарушений не выявили, поэтому обошлось без штрафов. "Все в общем и целом соблюдается, но какие-то шероховатости, конечно же, выявлены, - сказал Кобразов. - На них было указано администрации театра во время профилактической беседы" .

Напомним, что ранее инспектора ОАТИ Москвы выявили нарушения в Музыкальном театре им. Сац.

В регионах Культура Театр Драматический театр Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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