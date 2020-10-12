Роспотребнадзор не выявил в работе МХТ имени Чехова серьезных нарушений

Столичные санитарные врачи проверили МХТ им Чехова на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Серьезных нарушений не выявлено. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

Театр проверили на предмет соблюдения требований санитарного законодательства в части профилактических мер по противодействию коронавирусной инфекции. В частности, проверяли систему обеззараживания воздуха, соблюдение социальной разметки и масочного режима, а также наличие дезинфицирующих средств. По результатам обследования, грубых нарушений не выявили, поэтому обошлось без штрафов. "Все в общем и целом соблюдается, но какие-то шероховатости, конечно же, выявлены, - сказал Кобразов. - На них было указано администрации театра во время профилактической беседы" .

Напомним, что ранее инспектора ОАТИ Москвы выявили нарушения в Музыкальном театре им. Сац.