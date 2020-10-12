Рэпер Эльмин Гулиев, обвиняемый в совершении ДТП на Остоженке, останется на период расследования в следственном изоляторе. Такое решение в понедельник, рассматривая жалобу адвокатов музыканта, принял Мосгорсуд. "Постановление Таганского райсуда от 23 сентября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Гулиеву Эльмину Джамилю Оглы оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Защита просила отпустить рэпера под домашний арест. Сам Гулиев заявил, что хочет помочь пострадавшим. 21 сентября в центре Москвы внедорожник Infiniti под управлением Гулиева на скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в Mercedes. После чего машина рэпера вылетела на тротуар, где сбила находившихся там пешеходов. Серьезно пострадали три человека - два пешехода и пассажир внедорожника. Одной женщине пришлось ампутировать ногу по лодыжку.

Медосвидетельствование показало, что Гулиев за рулем в момент аварии был в состоянии наркотического опьянения. "Я очень сильно виноват в том, что произошло, - сказал Гулиев. - Я полностью понимаю, что натворил, но я бы очень хотел попробовать хотя бы чуть-чуть помочь пострадавшим", - заявил по видеосвязи из СИЗО фигурант дела.

Представитель прокуратуры попросила оставить Гулиева под стражей, отметив, что, находясь под домашним арестом, он может скрыться от следствия. Суд в итоге согласился с позицией надзорного ведомства. Рэпер пробудет в СИЗО как минимум до 21 ноября. 26-летнему музыканту грозит от 3 до 7 лет колонии.