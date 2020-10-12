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12.10.2020 15:35
Рубрика: Экономика

Собянин осмотрел строящийся офисный парк Comcity в новой Москве

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Строящийся офисный парк Comcity осмотрел в понедельник в новой Москве мэр Сергей Собянин. Первоклассные офисные помещения, гостиницы, объекты соцкультбыта произвели впечатление на главу города. По его словам, это один из лучших образцов, как надо вкладывать инвестиции.

Накануне, говоря о росте заболеваемости коронавирусом в столице, Сергей Собянин признался: "В сложной ситуации всегда есть искушение закрыть инвестиционные программы, программы развития, и сосредоточиться на текущих задачах. Но если мы сегодня остановим их, то остановим и предприятия, которые работают на них. Поэтому мы сохраняем программы развития, которые должны работать и на сегодня, и на завтра, создавая новую экономику города".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Один из примеров такой экономики, которая нужна сегодня и будет востребована завтра, по мнению главы города, офисный парк Comcity. Город в городе, как назвал он его, подчеркнув: "Причем хорошего качества. Просто уникальный комплекс для новой Москвы. Надеюсь, что он будет не последний". Занимает этот комплекс 45 гектаров в поселении Московском вблизи деревни Румянцево. Работают в нем уже 10 тысяч человек, а после завершения второй очереди число рабочих мест здесь вырастет до 16 тысяч. В общей сложности в рамках этого проекта планируется возвести 288 тысяч кв. м офисных помещений класса "А", торговых галерей и гостиницы. Поблизости возводится и жилой комплекс Homecity, давая возможность будущим новоселам найти работу в шаговой доступности от жилья.

Архитектурное бюро "Сергей Киселев и партнеры", создавая этот проект, заложило в его основу принцип прогрессивной архитектуры eco-friendly - гармонию человека и природы. Comcity признали лучшим бизнес-парком Москвы по версии ежегодной профессиональной премии в области коммерческой недвижимости Commercial RealEstate (CRE) Awards.

Первая очередь офисного парка, введенная в эксплуатацию в 2014 году, не осталась незамеченной известными международными и российскими компаниями. Первым и самым крупным арендатором, например, стал "Ростелеком", занявший почти треть построенных площадей. Поселилась по соседству и с ним телекоммуникационная компания Tele2, а так же целый ряд других компаний. В их распоряжении имеются все необходимые сервисы и услуги. Торговая галерея объединяет 40 арендаторов, среди которых - магазины, аптека, банк, нотариус, фитнес-клуб MyGym и другие. Строится с прошлого года и вторая очередь. Завершить ее планируется в будущем году. В ее составе возведут два офисных здания, 4-звездочную гостиницу Novotel на 150 номеров под управлением международного оператора AccorHotels, торговую галерею, подземный и наземный паркинги на 583 машиноместа. Ее строительная готовность сейчас составляет 30%.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Благодаря появлению таких объектов новая Москва стала драйвером развития города и хорошим место для жизни тысяч горожан", - отметил сегодня Сергей Собянин. Он напомнил, что с 2012 года, когда к столице присоединили территорию, прежде входившую в состав Московской области, там создано уже более 260 тысяч рабочих мест и живет более полумиллиона жителей столицы. В развитие же двух новых административных округов города вложено около 2 триллионов рублей, из которых больше половины - это частные инвестиции, отметил мэр.

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