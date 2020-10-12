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12.10.2020 12:27
Рубрика: Культура

Столичный "Ленком" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

Текст: Александр Мелешенко
Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" могут закрыть или оштрафовать за нарушение требований санитарно-эпидемиологической безопасности по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Ведомство в минувшее воскресенье обследовало 17 объектов массового пребывания людей, включая два театра, 8 магазинов, фитнес-центр, МФЦ, бизнес-центр и салоны красоты. Меры по борьбе с COVID-19 не соблюдались в трех местах: "Ленкоме", бизнес-центре и одном из салонов красоты.

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"В театре отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах и отмечались нарушения дезинфекционного режима, - рассказали в Роспотребнадзоре. - В бизнес-центре "Кутузов-Тауэр" отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха и санитайзеры установлены не на всех этажах. В одном из четырех проверенных салонов красоты ИП Ягудаев А.А. на Ереванской улице не проводится входной контроль, термометрия персонала и посетителей и исследования работников на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР".

По всем нарушениям возбуждены административные дела по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Она предусматривает штраф на должностных лиц в размере до 150 тысяч рублей, на юридических лиц до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы проверок направят в районные суды, которые и примут решение о наказании.

В регионах Культура Театр Драматический театр Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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