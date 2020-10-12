Суд оштрафовал ФК "Спартак" на 300 тысяч рублей по иску Роспотребнадзора

Тушинский районный суд Москвы рассмотрел иск Роспотребнадзора к футбольному клубу "Спартак". Ранее ведомство провело проверку и указало на факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм на матче московской команды с санкт-петербургским "Зенитом" 3 октября.

"Спартаку" грозил штраф либо закрытие стадиона до 90 суток. В итоге суд признал "Спартак" виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

Роспотребнадзор отмечал, что перед матчем "Спартак" предпринял меры для обеспечения безопасности, однако на трибунах не соблюдалась социальная дистанция. Кроме того, зрителей на стадионе было больше, чем указано в официальном протоколе (более 20 тысяч вместо 17 тысяч).

На суде "Спартак" представляли директор по безопасности Евгений Мележиков и директор по связям с общественностью Антон Фетисов.

- "Спартак" не будет обжаловать решение суда, - заявил Фетисов.