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Рубрика: Спорт

"Спартаку" - пенальти

"Спартак" признан виновным в нарушении противоэпидемиологических норм, но избежал закрытия стадиона
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Московский "Спартак" отделался штрафом в размере 300 тысяч рублей за нарушения противоэпидемиологических норм на домашнем матче с питерским "Зенитом". Соответствующее решение было вынесено накануне по итогам заседания в Тушинском суде Москвы .

Напомним, первым вопрос о имевшихся нарушениях поднял президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, признавший, что далеко не все болельщики на трибунах спартаковской арены соблюдали положенные масочный режим и социальную дистанцию. Но, как оказалось позже, куда больше органы государственной власти заинтересовались данными о посещаемости игры.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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На день матча в РПЛ действовало ограничение, согласно которому на матчах чемпионата допускаются болельщики в количестве не более 50 процентов от полной вместимости арены. Если учесть, что максимальная загрузка спартаковского стадиона составляет 45 360 человек, то регламент был соблюден. По официальным данным на матче присутствовали 17 200 зрителей. Однако визуально сложилось впечатление, что болельщиков на трибунах было значительно больше. Так, по подсчетам Роспотребнадзора, "дерби двух столиц" посетили более 20 700 человек.

В итоге на генерального директора Шамиля Газизова и на юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак Москва" были составлены протоколы по второй части статьи 6.3. КоАП РФ, касающейся нарушений санитарно-противоэпидемиологических норм. Самое суровое наказание по этой статье предусматривало административное приостановление деятельности спартаковской арены на срок до 90 дней. Оно автоматически лишало бы "красно-белых" возможности играть на домашнем стадионе до конца нынешнего года.

Сразу скажем, превышение допустимой квоты "Спартак" не признал, но согласился, что требования безопасности на матче соблюдались, мягко говоря, не всеми.

Президент РПЛ: Удовлетворены тем, что наказание "Спартака" не связано с закрытием стадиона. Вместе с тем это сигнал всей лиге

- Да, на матче 3 октября отдельными болельщиками нарушались требования социального дистанцирования и ношения масок, этот факт мы признали, - заявил на заседании начальник юридического отдела "Спартака" Владислав Ляликов, слова которого приводит "Р-Спорт". - Мы понимаем всю ответственность нас как организатора матча. И принимаем организационные и технические меры, чтобы не допускать нарушения, которые вменяются нам в вину. На матче 20 738 зрителей присутствовали, мы нормативную квоту соблюли.

По данным Ляликова, следить за правилами поведения были призваны 795 контролеров-распорядителей. "Но ни по этическим, ни по правовым причинам они не могут применять силу. К сожалению, часть болельщиков не надевала маски даже после требования контролеров".

В качестве еще одного смягчающего обстоятельства был приведен тот факт, что представители Роспотребнадзора побывали на арене за день до матча и по итогам осмотра запасов масок, перчаток и санитайзеров никаких претензий не предъявили.

- Учитывая все меры и принимая во внимание, что мы впервые привлекаемся, просим суд рассматривать эти меры как смягчающие ответственность. И не применять такое наказание, как приостановление административной деятельности стадиона, - обратился к суду Ляликов от имени "Спартака".

Суд не стал свирепствовать, ограничившись штрафом в 300 тысяч рублей. "Это самое справедливое решение в этой ситуации. Главное, что не вынесли решения о приостановке деятельности", - судя по словам директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Андрея Фетисова, клуб остался более чем доволен вердиктом.

Фото: Miguel MEDINA / AFP
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Свое согласие с решением Тушинского суда выразила и Премьер-лига. "Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, "Спартак" продолжит играть для своих болельщиков, - говорится в заявлении президента РПЛ Сергея Прядкина. - Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь - под особым вниманием со стороны органов власти. Наша общая обязанность - проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ. Пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты".

При этом, не исключено, что уже на матчах 11-го тура РПЛ трибуны для болельщиков все же закроются. И не только на спартаковском стадионе, а во всей лиге. Это произойдет, если власти все-таки вернут ограничения из-за непростой эпидемиологической обстановки.

"РГ" в номере от 5 октября в числе первых обратила внимание на нарушение норм безопасности на трибунах во время матча "Спартак" - "Зенит".
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